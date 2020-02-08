ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

08.02.2020 14:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Быть обаятельной, привлекательной и жутко нравиться мужчинам! Рассказываем в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь, как в советское время девушки подчеркивали свои достоинства и скрывали недостатки. Красота в то время требовала много усилий.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Лариса Лабутина, косметолог, мастери международного класса, преподаватель школы косметологов:
Косметики не было. Уезжали в Москву. Люди стояли по ночам к открытию магазина, на прилавках сметали все, что только было возможно, привозили в Минск.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Сейчас от разнообразия баночек на прилавках магазинов глаза разбегаются. А несколько десятилетий назад, например, кисточки для макияжа были на вес золота. Выбор между подводкой и карандашом для глаз даже не стоял. А тени и помады не отличались разнообразной палитрой цветов. Дефицит инструментов красоты и молодости заставлял женщин идти на различные ухищрения.

Лариса Лабутина:
Сами варили тушь, использовали примитивные румяна порошковые, пудры, которые были достаточно жесткие, крупные и были всегда видны на лице. Был такой карандаш «Живопись», который продавался в канцелярских товарах, но женщина, располовинив его и, смачивая маленькую кисточку, работая с грифелем, умудрялась делать очень удачные стрелки.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

В качестве основы для макияжа девушки изловчились использовать театральный грим, смешанный с вазелиновым маслом. Позже появился первый тональный крем, но и он покрывал кожу толстым неестественным слоем. Тени для век буквально добывались из художественных мелков. Их крошили и разбавляли водой. Но чаще всего на советских красавицах можно было заметить заграничные голубые тени.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Лариса Лабутина:
Первые тени пришли к нам из Польской Народной Республики. Фабрика «Полена» выпускала три тени в наборе. Это были голубые, зеленые, коричневые и белые. Причем рекомендации были неразумные с точки зрения эстетики. Говорили так: если у вас зеленые глаза, нанесите на веко зеленые тени, если голубые глаза – голубые тени.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Укладывать мужчин штабелями у ног одним взмахом ресниц советским дамам помогала знаменитая тушь в брусочке «Ленинградская». Перед применением её нужно было увлажнить и многие использовали для этого … слюну. Отсюда народное название – тушь «поплюйка». Для густоты между слоями накладывали пудру и разделяли склеенные ресницы иголкой.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Лариса Лабутина:
Помады были не разнообразные, но были прекрасны по качеству. Потому что входило то же масло какао, спермацет, растительные масла, красители. Губы были в моде красные очень много лет. Но немногим удавалось найти такую помаду. Чаще всего это были подарки из-за границы. Женщины использовали химические карандаши.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Яркая помада шла в ход и для подрумянивания щёк. Модный образ дополнялся всевозможными начёсами и завивками.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Лариса Лабутина:
Тряпочки брали льняные, потому что они лучше держали форму. Их превращали в подобие бигуди, накручивали на волосы. В них было одно преимущество – они не мешали спать, не надавали такого натяжения волос и волосы не повреждались. А на утро дама снимала так называемые папильотки, она уже была в мелких кудряшках и укладывала уже на свой вкус.

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Тушь варили сами, а вместо бигуди использовали тряпочки. Какой косметикой пользовались в СССР

Чёлки «ставились» на сахарную воду, от чего расчесать волосы потом удавалось с большим трудом. Арсенал красоты в СССР был скудным, но фантазия женщин по созданию подручных материалов не имела границ. Поэтому остаётся только удивляться их уловкам.

Люди в материале: Лариса Лабутина
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Быть обаятельной, привлекательной и жутко нравиться мужчинам! Рассказываем в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь, как в советское время девушки подчеркивали...
 
Новости дня
Новости разные
 
У нядзелю галалёдзіца і мароз уначы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика