Снежные хлопоты и коммунальные заботы. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

Источник материала: Вороновская газета





На прямую линию обратились жители Ивьевского района. Здесь сегодняшним утром пошел обильный снегопад, что потребовало очистки автомагистрали М-6. Игорь Попов связался с генеральным директором РУП «Гродноавтодор» Валерием Венцковичем, который сообщил, что на месте уже работает техника, проезжая часть убрана и обработана реагентом, спецтехнику сопровождали патрульные машины ГАИ.

Оперативные меры приняты и по звонкам, которые поступили из Гродно . На них отвечал начальник отдела строительства и коммунального хозяйства городского ЖКХ Денис Конон. Так, после оперативного устранения порыва водопровода в общежитии на улице Терешковой в понедельник специалисты ЖЭС №19 будут устранять последствия аварии. Также в понедельник на улице Кабяка коммунальная служба устранит последствия неисправности канализации.

В конце прошлого года на прямую линию обращались жители улицы Кленовой областного центра с просьбой провести здесь ямочный ремонт. Городская коммунальная служба обследовала дворовые территории и включила их в список первоочередных работ на 2020 год. Порядок на улице Кленовой наведут весной, когда заработают асфальтные заводы.

Тему ямочного ремонта поднимали также жители улиц Занеманской и Горького из Мостов. По их мнению, на некоторых участках нужно сплошное асфальтирование. Вопрос будет изучен.

Специалисты управлений и комитетов облисполкома дали исчерпывающие ответы по многим другим поступившим вопросам.

Как подчеркнул Игорь Попов, динамика обращений на субботние прямые линии при анализе их в 2019 году говорит о том, что поднятые вопросы оперативно решаются на местах. По-прежнему превалируют обращения по поводу работы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного сообщения, состояния местных дорог.

Николай ШЛЫК https://grodnonews.by/