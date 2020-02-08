ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Снежные хлопоты и коммунальные заботы. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

08.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Снежные хлопоты и коммунальные заботы. Субботнюю прямую линию провел управляющий делами облисполкома Игорь Попов

На прямую линию обратились жители Ивьевского района. Здесь сегодняшним утром пошел обильный снегопад, что потребовало очистки автомагистрали М-6. Игорь Попов связался с генеральным директором РУП «Гродноавтодор» Валерием Венцковичем, который сообщил, что на месте уже работает техника, проезжая часть убрана и обработана реагентом, спецтехнику сопровождали патрульные машины ГАИ.

Оперативные меры приняты и по звонкам, которые поступили из Гродно. На них отвечал начальник отдела строительства и коммунального хозяйства городского ЖКХ Денис Конон. Так, после оперативного устранения порыва водопровода в общежитии на улице Терешковой в понедельник специалисты ЖЭС №19 будут устранять последствия аварии. Также в понедельник на улице Кабяка коммунальная служба устранит последствия неисправности канализации.
 
В конце прошлого года на прямую линию обращались жители улицы Кленовой областного центра с просьбой провести здесь ямочный ремонт. Городская коммунальная служба обследовала дворовые территории и включила их в список первоочередных работ на 2020 год. Порядок на улице Кленовой наведут весной, когда заработают асфальтные заводы.
 

Тему ямочного ремонта поднимали также жители улиц Занеманской и Горького из Мостов. По их мнению, на некоторых участках нужно сплошное асфальтирование. Вопрос будет изучен.

Специалисты управлений и комитетов облисполкома дали исчерпывающие ответы по многим другим поступившим вопросам.
 

Как подчеркнул Игорь Попов, динамика обращений на субботние прямые линии при анализе их в 2019 году говорит о том, что поднятые вопросы оперативно решаются на местах. По-прежнему превалируют обращения по поводу работы жилищно-коммунального хозяйства, транспортного сообщения, состояния местных дорог.

#местное самоуправление
Николай ШЛЫК
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прямую линию обратились жители Ивьевского района. Здесь сегодняшним утром пошел обильный снегопад, что потребовало очистки автомагистрали М-6. Игорь Попов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Одержимые дьяволом. Настоящая история «салемских ведьм»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

07.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
08.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика