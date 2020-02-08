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Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

08.02.2020 19:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусом. Специализированный госпиталь возвели буквально за 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он рассчитан на полторы тысячи мест.

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

К этому дню число заразившихся новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли почти 730 человек. Ранее стало известно о появлении первых жертв среди иностранных граждан.

Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

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Новости Китая. В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусом. Специализированный госпиталь возвели буквально за 10 дней, сообщили в...
 
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