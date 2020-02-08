Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане

Источник материала: СТВ

Новости Китая. В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусом. Специализированный госпиталь возвели буквально за 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он рассчитан на полторы тысячи мест.

В китайском Ухане появились первые жертвы коронавируса среди иностранных граждан

К этому дню число заразившихся новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли почти 730 человек. Ранее стало известно о появлении первых жертв среди иностранных граждан.















