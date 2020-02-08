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Вторую больницу для заражённых коронавирусом построили в Ухане
Источник материала: СТВ
Новости Китая. В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусом. Специализированный госпиталь возвели буквально за 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он рассчитан на полторы тысячи мест.
К этому дню число заразившихся новым вирусом приблизилось к 35 тысячам, умерли почти 730 человек. Ранее стало известно о появлении первых жертв среди иностранных граждан.
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Новости Китая. В китайском Ухане достроили вторую больницу для зараженных коронавирусом. Специализированный госпиталь возвели буквально за 10 дней, сообщили в...
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