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Гайдукевич: «Мать и женщина, которая занимается домашним хозяйством – это уже профессия»
Источник материала: СТВ
Что можно сделать в законодательном плане, чтобы обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе
Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
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Что можно сделать в законодательном плане, чтобы обеспечить демографический рост в Беларуси, обсуждали в программе «В обстановке мира». «Образование...
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