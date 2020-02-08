Как руководство Кореличского райисполкома проводит прием граждан в 2020 году

ГРАФИК
личного приема граждан и представителей юридических лиц руководством Кореличского районного исполнительного комитета на 2020 год
Шатуев Геннадий Николаевич — председатель Кореличского райисполкома — вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00
Коршун Анатолий Николаевич — первый заместитель председателя Кореличского райисполкома — первая и пятая среда месяца с 8.00 до 13.00
Былич Александр Анатольевич — заместитель председателя Кореличского райисполкома — вторая среда месяца с 8.00 до 13.00
Лазаревич Игорь Романович — заместитель председателя Кореличского райисполкома — третья и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00
Трибуть Сергей Евгеньевич — управляющий делами Кореличского райисполкома — первая среда месяца с 8.00 до 13.00