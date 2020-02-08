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Как руководство Кореличского райисполкома проводит прием граждан в 2020 году

08.02.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как руководство Кореличского райисполкома проводит прием граждан в 2020 году

ГРАФИК

личного приема граждан и представителей юридических лиц руководством Кореличского районного исполнительного комитета на 2020 год

Шатуев Геннадий Николаевич — председатель Кореличского райисполкома — вторая и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00

Коршун Анатолий Николаевич — первый заместитель председателя Кореличского райисполкома — первая и пятая среда месяца с 8.00 до 13.00

Былич Александр Анатольевич — заместитель председателя Кореличского райисполкома — вторая среда месяца с 8.00 до 13.00

Лазаревич Игорь Романович — заместитель председателя Кореличского райисполкома — третья и четвертая среда месяца с 8.00 до 13.00

 Трибуть Сергей Евгеньевич — управляющий делами Кореличского райисполкома — первая среда месяца с 8.00 до 13.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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ГРАФИК личного приема граждан и представителей юридических лиц руководством Кореличского районного исполнительного комитета на 2020 год Шатуев Геннадий...
 
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