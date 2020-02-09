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Количество жертв нового коронавируса превысило 800 человек

09.02.2020 09:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

От нового типа коронавируса 2019-nCoV погибло 811 человек, сообщает Комитет здравоохранения Китая. Общее число заразившихся по всему миру превысило 37 тыс. человек. Из больниц выписано 2649 пациентов.

Китайская провинция Хубэй, где выявили новый вирус в конце 2019 года, сообщила о 81 новой смерти от коронавируса, в результате чего общее число смертельных случаев в провинции достигло 780. В провинции также зарегистрировано 2147 новых случаев заболевания коронавирусом.
 
 
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От нового типа коронавируса 2019-nCoV погибло 811 человек, сообщает Комитет здравоохранения Китая. Общее число заразившихся по всему миру превысило 37 тыс. человек. Из...
 
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