Колодезная вода = чистая?

Источник материала: Навiны Камянеччыны

У бабушки в деревне нет водопровода – воду она берет из колодца. Говорит, ничего страшного, в колодце она и лучше, и вкуснее. Правда ли это?

Анюта

Евгения Денисенко, помощник врача-гигиениста Каменецкого районного ЦГиЭ:

– Не всегда. Существует проблема загрязнения воды нитратами, и касается она, как правило,

колодцев и артезианских скважин, подающих воду из неглубоких водоносных горизонтов. Загрязнение воды может быть обусловлено как природными, так и антропогенными причинами. Основными антропогенными источниками поступления нитратов в воду являются сброс хозяйственно-бытовых сточных вод и сток с полей, на которых применяются нитратные удобрения. Наибольшие концентрации нитратов обнаруживаются в поверхностных и приповерхностных подземных водах, наименьшие – в глубоких скважинах. Очень важно проверять на содержание нитратов воду из колодцев, родников, водопроводную воду, особенно в районах с развитым сельским хозяйством.

В ходе проведенного в январе 2020 года мониторинга качества питьевой воды из источников децентрализованного водоснабжения жителей микрорайона «Замосты» в Каменце установлено, что содержание нитратов в колодезной воде составляет от 161, 4 мг/литр до 343,4 мг/литр, что превышает нормативные требования в 4-7 раз (гигиенический норматив по содержанию нитратов – не более 45 мг на литр). Только в двух источниках (индивидуальная скважина по ул. Горького, 11 и шахтный колодец по ул. Подречная, 9) вода соответствует нормативным требованиям. Все дело в том, что основная часть населения микрорайона «Замосты» пользуется шахтными колодцами, которые систематически не чистятся, находятся в изношенном состоянии, своевременно не ремонтируются, а также находятся в непосредственной близости от источников загрязнения (сараи, водопроницаемые местные выгреба канализации, отсутствие центральной канализации и др.). Нитраты трудно удалить из воды обычными методами очистки, необходимо использование более совершенных и дорогостоящих технологий. Регулярная чистка колодца позволяет несколько снизить содержание нитратов в колодезной воде.

Санитарно-гигиеническая лаборатория Каменецкого районного ЦГиЭ проводит лабораторные исследования проб воды из источников децентрализованного водоснабжения (колодцы, индивидуальные скважины) на платной основе, справки по телефону 9-06-86.