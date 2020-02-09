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Проверка слуха: у правоохранителей возникли вопросы к бывшему главе МВД Шуневичу?

09.02.2020 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Источник сообщил Onliner о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Пока неизвестно, по какой причине его задерживали, находится он в статусе свидетеля или подозреваемого по какому-либо уголовному делу. Однако по сети уже расползлись слухи: то ли Шуневича держат в СИЗО КГБ, то ли он отпущен под подписку, то ли заключен под домашний арест, а причиной задержания является «сахарное дело».

Проверка слуха: у правоохранителей возникли вопросы к бывшему главе МВД Шуневичу?

Однако официального подтверждения нет.

«Мы не располагаем такой информацией», — прокомментировала официальный представитель CК Юлия Гончарова.

МВД на данный момент информацией также не располагает.

В настоящее время мы пытаемся уточнить информацию в КГБ.

Будет дополнено.

 
 
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  Источник сообщил Onliner о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Пока неизвестно, по какой причине его задерживали, находится он в статусе...
 
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