Проверка слуха: у правоохранителей возникли вопросы к бывшему главе МВД Шуневичу?

Источник материала: Виртуальный Брест

Источник сообщил Onliner о задержании бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича. Пока неизвестно, по какой причине его задерживали, находится он в статусе свидетеля или подозреваемого по какому-либо уголовному делу. Однако по сети уже расползлись слухи: то ли Шуневича держат в СИЗО КГБ , то ли он отпущен под подписку, то ли заключен под домашний арест, а причиной задержания является «сахарное дело».





Однако официального подтверждения нет.

«Мы не располагаем такой информацией», — прокомментировала официальный представитель CК Юлия Гончарова.

МВД на данный момент информацией также не располагает.

В настоящее время мы пытаемся уточнить информацию в КГБ .

Будет дополнено.