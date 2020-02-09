В Пинске презентовали детальный план Юго-Западного жилого района. Горожане хотят «западный обход»

Источник материала: Виртуальный Брест

Пинский горисполком проводит общественное обсуждение градостроительного проекта, который предусматривает развитие города на ближайшие 10 лет. В четверг, 6 февраля, прошла презентация детального плана Юго-Западного жилого района Пинска. Его разработчик — ведущая проектная организация Министерства архитектуры и строительства Беларуси в сфере градостроительства и территориального планирования УП «БЕЛНИИПГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА».





План разделён на 5 расчётно-планировочных образований. В каждом — своя инфраструктура. Например, в границах улицы Рабочей и реки Пина в перспективе город начнёт прирастать жилыми домами. В этом районе планируется построить квартал многоквартирных домов в пять и девять этажей.

Здесь предусмотрены объекты обслуживания и лечебно-амбулаторный комплекс. В том числе – отдельное здание для детского сада и школы. По задумке автора проекта в этом районе должны появиться таунхаусы и одноквартирные дома. Всё это — в перспективе на 2030 год.

На презентации говорили и о строительстве благоустроенного городского пляжа в районе бывшего санатория «Жемчужный», велосипедных дорожках и многом другом. Пинчане, пришедшие на презентацию, затронули вопрос строительства так называемого «западного обхода». В генеральном плане города объездная дорога предусматривает строительство путепровода через железную дорогу с дальнейшим выходом на трассу Р6 и строительство моста через реку.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Пинского горисполкома Илья Крюковский, в этом году Министерство транспорта и коммуникаций планирует приступить к изучению сметы на строительство. В итоге станет известно, как и когда построят объездную дорогу в Пинске. К слову, ознакомиться с детальным планом Юго-Западного жилого района можно на официальном сайте Пинского горисполкома либо в фойе на 3 этаже. Свои замечания и предложения можно вносить до 28 февраля.