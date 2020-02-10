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Ирина Шейк и Брэдли Купер помирились

10.02.2020 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирину Шейк и Брэдли Купера считали одной из самых ярких пар Голливуда. Многие думали, что в их отношениях царит идиллия, но в прошлом году они расстались и, по слухам, даже не общались все это время. Но зимой все же смогли помириться, передает «СтарХит».

В прошлом году СМИ сообщали о том, что у актера новое увлечение, в то время как модель занимается домом и семьей. На протяжении нескольких месяцев знаменитостей то «разводили», то «сводили» вновь, пока весной не стало окончательно понятно, что они расстались.

Знакомые и друзья пары говорили, что Ирина сама заявила о намерениях завершить отношения, потому что за четыре года романа так и не получила предложение руки и сердца, хотя и родила актеру малышку Лею. Говорят, что Шейк мечтала о большой и дружной семье, но Куперу это было не нужно, потому что сейчас у него в планах карьера.

После расставания они перестали общаться. Несмотря на обиду, Шейк не стала препятствовать Куперу видеться с ребенком, которого фотографы постоянно ловили на прогулке вместе с девочкой.

Но спустя семь месяцев их отношения вышли на новый уровень. Инсайдер сообщил, что оба смогли пережить обиды и стали общаться ради дочери и теперь даже встречаются на совместных семейных прогулках. Косвенным подтверждением этих слов служит совместная фотография Шейк и Купера на вечеринке после церемония вручения премии BAFTA, где они мило беседовали между собой и позировали фотографам.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от British Vogue (@britishvogue) 3 Фев 2020 в 4:57 PST

«Они оставили противоречия в прошлом, зарыв топор волны. На церемонии BAFTA и последующей вечеринке они выглядели как оставшиеся в добрых отношениях бывшие возлюбленные, а не враги. Мероприятие проходило в частном клубе, и при желании они могли легко избежать друг друга, разойдясь по разным углам, однако этого не сделали», — рассказал друг звезд.

Несмотря на то, что многие поклонники до сих пор верят в их воссоединение, американские журналисты говорят о том, что это невозможно — слишком сильна обида Шейк, которая уже перевернула эту страницу, да и сам Купер не делал никаких попыток к этому.

СМИ утверждают, что Ирина пока ни с кем не встречается. Сейчас у нее на первом месте стоит карьера в модельном бизнесе, а также забота о дочери.

Напомним, что прошлой весной мировые таблоиды стали активно писать о романе Брэдли Купера и Леди Гаги, которые сыграли в фильме «Звезда родилась» и спели на церемонии вручения премии «Оскар» в прошлом году. Однако Гага утверждала, что все это были выдумки журналистов, и отношений между ними никогда не было.

 
 
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