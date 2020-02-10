Юные танцоры клуба «Apriori» из Слуцка в числе лучших!

Источник материала: Слуцк Город





Ребята из танцевально-спортивного клуба «Apriori» привезли золотые медали с Чемпионата Республики Беларусь по танцевальному спорту. Руководитель клуба Егор Савостов рассказал про успехи своих воспитанников.

В воскресенье, 9 февраля, в Минске состоялся 1-ый этап Чемпионата и Первенств Республики Беларусь по танцевальному спорту, в которых приняли участие танцоры из Слуцка.

Две пары из клуба «Apriori» - Александр Сикорский в паре с Анастасией Янович и Алексей Гуринович в паре с Миленой Гриневич завоевали золотые медали в группе Начинающие 2010 года рождения и старше.





Также пара Иван Колядко и Дамиана Хацкова соревновались в более старшей возрастной категории - Юниоры 1 Е4. Это их новая возрастная категория, где они стали 15-ми из 29 пар.

В данном турнире принимали участие свыше 500 пар из всей Республики.

- Все ребята молодцы, выступили достойно, старались показать максимально хороший танец на большой арене, где эмоции и волнение часто берут верх. Благодаря поддержке тренерского состава и родителей, мы справились с поставленными задачами, - сказал главный тренер Егор Савостов. - Сейчас воспитанники клуба начинают готовится к следующему 2-ому туру чемпионата, который пройдёт в середине марта. Возможно, что там выступит больше наших пар.

Кроме того, танцоры клуба «Apriori» всех возрастных категорий будут бороться за медали на турнире «Apriori dance cup 2020», который пройдёт 29 марта в г.Слуцке.





Ольга Кононович

Slutsk-Gorod.by