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«Минсктранс» об оплате проезда банковской карточкой: опытную эксплуатацию продолжают, технические вопросы с банком решают
Источник материала: СТВ
Об общественном транспорте Минска говорили в программе
Не все нововведения прижились. В частности, терминалы на 6-ом маршруте трамвая. Вроде бы, пассажирам понравилось, но там были нюансы с оплатой. Как вы будете решать эту проблему?
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Устранятся какие-то нюансы в работе и через терминал можно будет оплатить поездку в большем количестве общественного транспорта?
Елена Романова:
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«Минсктранс» об оплате проезда банковской карточкой: опытную эксплуатацию продолжают, технические вопросы с банком решают
Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город» Не все нововведения прижились. В частности, терминалы на 6-ом маршруте трамвая. Вроде бы,...
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