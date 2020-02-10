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«Минсктранс» об оплате проезда банковской карточкой: опытную эксплуатацию продолжают, технические вопросы с банком решают

10.02.2020 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город»

Не все нововведения прижились. В частности, терминалы на 6-ом маршруте трамвая. Вроде бы, пассажирам понравилось, но там были нюансы с оплатой. Как вы будете решать эту проблему?

Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Пока мы продолжаем опытную эксплуатацию банковской карточки на 6-ом трамвайном маршруте, не отключая функционал, пытаемся решить технические вопросы, которые у нас назрели сегодня с разработчиками, с банком. И по результатам уже опытной эксплуатации будем смотреть, сможем ли мы растиражировать на весь общественный транспорт.

Устранятся какие-то нюансы в работе и через терминал можно будет оплатить поездку в большем количестве общественного транспорта?

«Минсктранс» об оплате проезда банковской карточкой: опытную эксплуатацию продолжают, технические вопросы с банком решают

Елена Романова:
Здесь многое не от нас зависит. Поэтому здесь будет совместная работа, всё-таки, банка и разработчиков. Проблемные аспекты, которые сейчас с банковской карточкой существуют, они находятся, скорее, в технической плоскости. Поэтому наши технические специалисты работают с банком, работают с разработчиками для того, чтобы сохранить безопасность нашей действующей системы и её целостность.

Люди в материале: Елена Романова
 
Теги: Минск
 
 
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Об общественном транспорте Минска говорили в программе «Большой город» Не все нововведения прижились. В частности, терминалы на 6-ом маршруте трамвая. Вроде бы,...
 
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