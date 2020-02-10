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Михаил Мясникович поздравил Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника
10.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника России.
«Сердечно поздравляю Вас и коллектив Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, – говорится в поздравительном письме. – В непростой внешнеполитической обстановке Вы ответственно и самоотверженно отстаиваете интересы Российской Федерации. Министерство иностранных дел под Вашим руководством последовательно добивается формирования справедливого миропорядка и взаимовыгодного партнерства, в том числе в деле развития взаимодействия Евразийского экономического союза с третьими странами и международными объединениями».
Особо отметив большой личный вклад Сергея Лаврова в укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве и установление доверительных и дружеских отношений между государствами ЕАЭС, Михаил Мясникович выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.
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Глава коллегии ЕЭК отметил большой личный вклад главы МИД России в укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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