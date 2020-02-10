Михаил Мясникович поздравил Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника России.

«Сердечно поздравляю Вас и коллектив Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, – говорится в поздравительном письме. – В непростой внешнеполитической обстановке Вы ответственно и самоотверженно отстаиваете интересы Российской Федерации. Министерство иностранных дел под Вашим руководством последовательно добивается формирования справедливого миропорядка и взаимовыгодного партнерства, в том числе в деле развития взаимодействия Евразийского экономического союза с третьими странами и международными объединениями».

Особо отметив большой личный вклад Сергея Лаврова в укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве и установление доверительных и дружеских отношений между государствами ЕАЭС, Михаил Мясникович выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.