ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Мясникович поздравил Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника

10.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Днем дипломатического работника России.

«Сердечно поздравляю Вас и коллектив Министерства иностранных дел Российской Федерации с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, – говорится в поздравительном письме. – В непростой внешнеполитической обстановке Вы ответственно и самоотверженно отстаиваете интересы Российской Федерации. Министерство иностранных дел под Вашим руководством последовательно добивается формирования справедливого миропорядка и взаимовыгодного партнерства, в том числе в деле развития взаимодействия Евразийского экономического союза с третьими странами и международными объединениями».

Особо отметив большой личный вклад Сергея Лаврова в укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве и установление доверительных и дружеских отношений между государствами ЕАЭС, Михаил Мясникович выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава коллегии ЕЭК отметил большой личный вклад главы МИД России в укрепление интеграционных процессов на евразийском пространстве.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро заметно подорожали в феврале. Что происходит на валютном рынке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика