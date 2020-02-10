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Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел встречу с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым
10.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
10 февраля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым.
Стороны обсудили актуальные вопросы углубления интеграции и перспективы дальнейшего сотрудничества. В ходе встречи достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия ЕЭК и ЕАБР, а также о совершенствовании механизмов реализации проектов в реальном секторе и в рамках инфраструктурных платформ стран Евразийского экономического союза.
Согласованы предварительные подходы по консолидации усилий в развитии экономик государств Союза.
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Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел встречу с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым
Стороны обсудили актуальные вопросы углубления интеграции и перспективы дальнейшего сотрудничества.
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