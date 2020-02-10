Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел встречу с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 февраля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым.

Стороны обсудили актуальные вопросы углубления интеграции и перспективы дальнейшего сотрудничества. В ходе встречи достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия ЕЭК и ЕАБР, а также о совершенствовании механизмов реализации проектов в реальном секторе и в рамках инфраструктурных платформ стран Евразийского экономического союза.

Согласованы предварительные подходы по консолидации усилий в развитии экономик государств Союза.

