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Глава Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел встречу с председателем правления ЕАБР Андреем Бельяниновым

10.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

10 февраля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Андреем Бельяниновым.

Стороны обсудили актуальные вопросы углубления интеграции и перспективы дальнейшего сотрудничества. В ходе встречи достигнуты договоренности об укреплении взаимодействия ЕЭК и ЕАБР, а также о совершенствовании механизмов реализации проектов в реальном секторе и в рамках инфраструктурных платформ стран Евразийского экономического союза.

Согласованы предварительные подходы по консолидации усилий в развитии экономик государств Союза.
 



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Стороны обсудили актуальные вопросы углубления интеграции и перспективы дальнейшего сотрудничества.
 
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