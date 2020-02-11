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Лукашенко дал отслужившим в армии новые бонусы. Что скажете?

11.02.2020 09:17 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера вечером, 10 февраля, пресс-служба президента сообщила, что Александр Лукашенко подписал новый указ №48 – «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи с призывом на срочную военную службу, службу в резерве». Как видно по названию, документ призван замотивировать парней служить в армии. Вот какие бонусы он дает.

Во-первых, с 1 января 2020-го военнослужащие-срочники подлежат обязательному государственному социальному страхованию – в случае, если достигнут пенсионного возраста, получат инвалидность или потеряют кормильца. Указ определяет порядок уплаты обязательных страховых взносов за периоды срочной военной службы, то есть их зачтут в страховой стаж, что нужно для права на трудовую пенсию.

Во-вторых, те, кто прошел срочную военную службу, службу в резерве, получат дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения. Более того, отслужившие в армии будут иметь право выбора места работы по специальности при распределении после окончания учебы.

В год увольнения либо в следующий после увольнения год при наличии среднего балла в документе об образовании не ниже шести баллов и по рекомендации воинских частей предоставлено право на обучение на факультетах довузовской подготовки, подготовительных отделениях, подготовительных курсах в государственных учреждениях среднего специального и высшего образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов.

В-третьих, члены семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы смогут пользоваться жильем государственного жилищного фонда в общежитиях.

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Вчера вечером, 10 февраля, пресс-служба президента сообщила, что Александр Лукашенко подписал новый указ №48 – «О повышении уровня социальной защиты граждан в связи...
 
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