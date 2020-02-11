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Матч состоится при любой погоде: «Локомотив» отказался переносить игру

11.02.2020 09:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

hockey.by о непростой ситуации, в которую попала новополоцкая команда, как «нефтяники» стараются из нее выпутаться, и почему оршанцы не пошли навстречу сопернику.

Матч состоится при любой погоде: «Локомотив» отказался переносить игру
Уже 12 февраля «Химик», согласно календарю, должен принять у себя дома лидера переходного турнира оршанский «Локомотив». Однако с вечера 6 февраля новополоцкая команда не выходила на лед из-за ЧП, случившегося в ночь с четверга на пятницу. Тогда, напомним, в гостевой раздевалке ледовой арены в Бресте произошел пожар, в котором сгорела форма гостей, прибывших на выездной матч. Первоначально сообщалось о том, что в огне пострадали два комплекта, но эта информация оказалось сильно заниженной: хоккеисты «Химика» потеряли практически всю амуницию.



Игру с «Брестом» перенесли на пока что не определенный срок, на месте происшествия работали следователи, а игроки и тренеры практически целый день провели в гостинице. Заключение экспертизы о причинах пожара будет дано позднее, версий сейчас несколько. А вот разбираться с последствиями «Химику» нужно уже сейчас – команда в одночасье выпала из ледового тренировочного процесса. Да что тренировочного – под вопросом долгое время было даже участие в официальных матчах!


Вернувшись домой, хоккеисты тренировались только в зале, поскольку на ледовые занятия выйти было не в чем. Руководство в экстренном порядке занялось поисками экипировки, но ситуацию осложняло еще и то, что ЧП случилось перед выходными. Кое-что уже заказано, что-то получилось одолжить. Но пока амуниции удалось раздобыть мало – в основном краги и щитки. Главный тренер Олег Хмыль и администратор отправились в Минск, где занимаются поисками формы. Ожидается, что сегодня партия экипировки отправится из столицы в Новополоцк. В федерации хоккея новополочанам выдали тренировочные джерси национальной сборной – для занятий на льду. А все оставшиеся матчи «Химику» разрешено проводить в домашней форме.


Геннадий Савилов: надеемся, комплект формы от федерации поможет ребятам из «Химика» и тренироваться, и стать более мотивированными

Корреспондент Hockey.by дозвонился главному тренеру команды Олегу Хмылю, чтобы узнать, как продвигаются поиски амуниции. Олег Владимирович был немногословен:

- Ищем форму, тренируемся на земле, готовимся к матчу 12 февраля. Сегодня в Минске я, администратор и начальник команды все вместе ищем форму. Завтра надеемся выйти тренироваться на лед. Больше пока сказать ничего не могу.


Между тем «Локомотив» матч 12 февраля переносить отказался. Оршанцы с 40 очками в 20 играх лидируют в переходном турнире, на второй позиции «Могилев» (39 баллов после 20 игр), у «Химика» 35 очков после 19 встреч. До происшествия в Бресте новополочане набрали отличный ход, одержав 10 побед в 12 матчах. Но как отразится на их выступлении ЧП со сгоревшей формой, предположить сложно.


Прояснить, почему «железнодорожники» не пошли навстречу «Химику», Hockey.by попросил исполняющего обязанности директора «Локомотива» Евгения Мазуро.

- Пока я не вижу причин переносить матч, – сказал Евгений Марьянович.

- «Химик» обращался к вам с просьбой о переносе?

- Да, мне звонил Олег Хмыль. Мы готовы были «Химику» помочь, найти у себя и предоставить им до конца сезона бэушные комплекты формы. Поймите, есть ведь расписание регулярного чемпионата. Под него все участники выстраивают свой тренировочный процесс и всю логистику – автобусы, гостиницы. Тренеры дают определенные нагрузки, чтобы подвести спортсменов к определенной дате в определенном физическом состоянии. Если мы сейчас, когда разница между первым и третьим местом по потерянным очкам всего два балла, под «Химик»  перекроим решающую стадию турнира, наверное, это будет не очень справедливо?

- Ситуация чрезвычайная.

- Если бы это была середина чемпионата и имелся запас игр, то мы, конечно, пошли бы навстречу. Наши команды из одной области, мы никогда с «Химиком» не ссорились. Матчи между нами всегда сложными были, в одну-две шайбы. Но сейчас завершающая стадия чемпионата, нет явного преимущества ни у одной из трех команд. Цена очков велика. Если из-за этого переноса мы проигрываем тому же «Химику» (условно) и тому же «Бресту» (опять-таки, условно) и выпадаем из топ-2, вы думаете, меня поймут?


- Вряд ли.

- Подчеркну, что это решение не только мое. Мы собрались со всем тренерским штабом «Локомотива», обсудили ситуацию и план подготовки, который написан под решающую стадию. Ведь мы выстраиваем тренировочный процесс так, чтобы подвести нашу команду к нужному нам результату. Я безмерно уважаю Олега Владимировича – это очень хороший специалист. Но я думаю, будь он сейчас на моем месте, тоже не согласился бы на перенос. Повторюсь, «Локомотив» действительно был готов изыскать резервы и помочь хоккеистам «Химика» с экипировкой.

А вообще, давайте будем откровенны: любой профессиональный хоккеист имеет в запасе комплект формы.

- Но у «Химика» скромные финансовые возможности.

- Поверьте, у любого игрока, который хотя бы лет пять профессионально выступает, есть запасной комплект. Если бы «Локомотив» сегодня остался без формы, то завтра профессиональные хоккеисты вышли бы на лед. Нашли бы у себя в кладовке старый комплект. Многие же играют в одном нагруднике по 5-6 лет, а им чуть ли не каждый год выдают новый.

Я серьезно говорю: если бы сегодня Новополоцк прислал машину, то 15 комплектов бэушной формы мы бы нашли. Причем в хорошем состоянии. И таким образом поддержали бы своих соседей по Витебской области. Я был бы только рад, если бы «Химик» был в топ-2. Конечно, при условии, что в экстралигу «А» вышел бы и «Локомотив».


- А как «Химик» отреагировал на ваше предложение помочь с экипировкой?

- Олег Хмыль сказал, что Земля круглая и упрекнул, что мы не хотим выигрывать в честной борьбе. Но мы как раз таки и хотим выигрывать в честной борьбе, а не переписывать календарь под «Химик». И если Новополоцк договорился с «Брестом» на перенос игры, то это их право. Но мы-то причем к этим взаимоотношениям? Мы забронировали гостиницу, автобус (у нас своего нет пока, к сожалению). Готовили команду, чтобы она в среду вышла и показала лучший результат.

- Это правда, что «Локомотив» сначала вроде как согласился перенести игру, а потом передумал?

- Не знаю, когда мне позвонили, я сразу высказал свою позицию. Может, общались с кем-то другим из «Локомотива»? Подчеркну: я высказал консолидированную, коллегиальную позицию всего штаба нашего клуба. Ведь посмотрите, мы заканчиваем переходный турнир двумя домашними матчами. А в случае переноса нам светила бы еще одна выездная игра. А там неизвестно, как все пошло бы, – рассказал Мазуро.

Матч «Химика» с «Локомотивом» состоится 12 февраля в Новополоцке и начнется в 19:00.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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