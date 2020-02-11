Вам не звонили? Что известно о новой схеме мошенничества - кражи денег с карт

Преступники представляются сотрудниками банка и рассказывают о получении заявления на закрытие счета. Они уточняют у клиента, в какое отделение банка он мог бы прийти лично, чтобы провести операцию. Когда клиент рассказывает, что не просил закрывать счет, ему предлагают «защитить» деньги и перевести их на «безопасный» счет.













В Центробанке и кредитных организациях рассказали, что им известно о новой схеме мошенничества. «Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета,— объяснил замдиректора департамента ЦБ Артем Сычев.— Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на "безопасный" счет».



