Вместе будем делать Осиповщину лучше!

Источник материала: Асiповiцкi край

Начало календарного года — время подведения итогов и определения путей для достижения новых целей. Правоохранителям района удалось удержать криминогенную обстановку на уровне положительной динамики, но это не повод почивать на лаврах — такова позиция прокурора района Дениса Иванькова, которую он убедительно обосновал в интервью «районке».

— Общее количество зарегистрированных преступлений уменьшилось с 665 до 644, или на 3,2%; тяжких и особо тяжких — с 73 до 44 (-39,7%); преступлений, совершенных ранее судимыми, — с 251 до 201 (-19,9%), — детализирует собеседник. — В структуре криминала отмечается уменьшение количества краж с 274 до 227, или на 17,2%; управления транспортными средствами нетрезвыми водителями — с 15 до 9; эпизодов причинений тяжких телесных повреждений и угонов автотранспорта — с 4 до 3. Не зарегистрировано изнасилований, вымогательств, уклонений от призыва на воинскую службу (за 2018 год установлено 5 фактов).

Однако уровень преступности на 10 тысяч населения остается достаточно высоким и по району составил 136,9 (139,7) при среднеобластном показателе 93,8 (92,7) и республиканском 93,2 (88,2).

Отмечается рост преступлений с 84 до 100, совершенных в общественных местах; в состоянии алкогольного опьянения — со 135 до 150; группой лиц — с 30 до 38.

— Получается, в общей палитре преступлений по-прежнему доминируют кражи, несмотря на некоторое снижение их удельного веса?

— Да, воровство продолжает занимать лидирующее положение и составляет 35,2% от всех зарегистрированных преступлений. Завистников на чужое добро интересовали предметы быта и домашняя утварь, технические устройства, велосипеды, продукты питания.

У сложившегося положения две причины: недостаточная работа субъектов профилактики с лицами, склонными к совершению преступлений, и халатное отношение к сохранности имущества самих жителей района и ответственных лиц.

К примеру, сотрудниками РОВД в ночь с 23 на 24 октября предотвращено хищение в ОАО «Ясень-АГРО» 25 мешков комбикорма общим весом 1 101 кг и стоимостью 909 рублей.

В ходе мониторинга было установлено, что на объектах сельхозпредприятия отсутствовала сторожевая охрана, ко всем товарно-материальным ценностям имелся свободный доступ. Вблизи открытого зерносклада находилось 25 мешков комбикорма. Более двух часов и в период нахождения сотрудников милиции на месте происшествия сторож на территории зерносклада так и не появлялся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, виновник установлен. Приговором суда от 17 января 2020 года за покушение на кражу комбикорма сельчанин осужден к общественным работам.

— Каков «портрет» осиповичского преступника?

— Наиболее криминогенные группы, склонные к совершению преступлений, — это нетрудоустроенные и не имеющие постоянного законного источника средств к существованию, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие асоциальный образ жизни граждане.

— Алкоголизация общества. Насколько эта проблема характерна для Осиповичского района?

— Пьянство и алкоголизм по величине экономических, демографических и нравственных потерь представляют реальную угрозу здоровью и благополучию наших сограждан. Удельный вес «пьяных» преступлений в минувшем году вырос и составил 32,6% (26,2). Непосредственно в связи с употреблением алкогольных напитков погибло 16 человек, в том числе от криминальных посягательств — 4, на пожарах — 5, от случайного отравления алкоголем и его суррогатами — 7. Все еще могли бы жить. А ведь это чьи-то мужья, жены, отцы, дети…

— Если проанализировать преступность по месту ее дислокации, какую картину получим?

— Больше всего преступлений зарегистрировано на территории райцентра — 376 (2018 г. — 346). Если брать сельскую местность, то в целом прослеживается снижение с 319 до 268 фактов противоправных действий. Однако и здесь есть «лидеры»: наибольшее количество преступлений совершено на территории Лапичского (55), Вязьевского (37), Протасевичского (33) и Свислочского (28) сельсоветов. Допущен рост преступности в Татарковском (с 14 до 17), Лапичском (с 44 до 55), Дарагановском (с 15 до 17), Дричинском (с 9 до 10) и Ясенском (с 11 до 19) сельсоветах.

Субъектам профилактики на указанных территориях необходимо усилить работу, четко ее скоординировав. Если действовать сообща, положительный результат обязательно будет.

— Денис Валерьевич, позвольте отойти от вопросов, касающихся служебной деятельности, и спросить о личном. В нашем райцентре вы живете уже почти год. Скажите, сильно ли разнятся первое впечатление и сегодняшнее мнение об Осиповичах?

— Времени было достаточно, чтобы по-настоящему полюбить этот город. Считаю, здесь есть все, чтобы люди чувствовали себя комфортно и могли разносторонне реализоваться. Хочешь заниматься спортом — пожалуйста, спортивных объектов достаточно. С интересом слежу за жизнью футбольного клуба «Осиповичи», желаю команде в новом сезоне выйти в первую лигу. Нет проблем и с творчеством: можно научиться петь, танцевать и даже лепить изделия из глины — было бы желание.

Без преувеличения, здесь настоящий рай для любителей «тихой охоты» — сам в этом летом и осенью неоднократно убеждался. Не жалею, что по велению судьбы стал осиповчанином, а поворот с трассы республиканского значения с указателем «Осиповичи» стал и моим.

Вместе будем делать наш район лучше!

Валентина КОРБАЛЬ.

v.korbal@gzt-akray.by