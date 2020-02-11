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Почему «Оскар» установил антирекорд по телевизионной аудитории именно в этом году?

11.02.2020 13:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Телевизионную трансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе, посмотрели 23,6 миллиона человек. Это на 20% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает The New York Times.


Фото: Reuters

Важно отметить, что подсчеты включают лишь просмотры на американском телеканале ABC и вообще не учитывают зрителей, которые смотрели трансляцию на стриминговых сервисах. По сравнению с прошлым годом аудитория «Оскара» упала примерно на три миллиона человек. Предыдущий антирекорд по просмотрам «Оскара» зафиксирован в 2018 году — тогда церемонию посмотрели около 30 миллионов человек.

The New York Times отмечает, что 9 февраля — самая ранняя февральская дата проведения «Оскара» последнего времени. На количество зрителей также могли повлиять следующие факторы. Первый — премия снова была без ведущего. Второй — возможно, она была запланирована на не самые удобные даты, рядом с другими крупными событиями (прошла всего неделя после Суперкубка, две недели после «Грэмми» и чуть больше месяца после «Золотого Глобуса»).

Издание отмечает, что «Оскар» идет три с половиной часа, включая 40 минут рекламы. Более того, основные номинации объявляют в последние полчаса трансляции. Телезрители могли просто устать.

Для телеканала ABC количество зрителей имеет колоссальное значение. Ведь чем меньше становится зрителей у главной кинопремии, тем больше падает стоимость рекламы в следующие годы.

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Теги: Минск
 
 
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Телевизионную трансляцию 92-й церемонии вручения кинопремии «Оскар», которая прошла в ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе, посмотрели 23,6 миллиона человек. Это на 20%...
 
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