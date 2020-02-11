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Семь золотых правил, которые помогут сберечь дачное имущество и найти преступника

11.02.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Практика показывает, что причинами и условиями, способствующими совершению хищений имущества из дачных домов, являются беспечность, халатность собственника, не обеспечивающего на должном уровне сохранность, принадлежащего имущества, а в некоторых случаях полное нежелание предпринимать меры по соблюдению минимальных условий направленных на предотвращение противоправных посягательств со стороны криминального элемента.

О том, как уберечь свое дачное имущество, и какие минимальные правила безопасности нужно соблюдать для того, чтобы предупредить хищение.

Для проникновения в частные и дачные дома злоумышленники используют различные способы, в том числе: взлом двери; воздействие на окно, подбор ключа, проворот сердцевины замка, свободный доступ.

Предметами посягательств являются, как дорогостоящая компьютерная и бытовая техника, транспортные средства так и продукты питания, одежда, обувь, предметы домашнего обихода, в том числе и кухонная утварь. Зачастую, при проникновении в дачные дома и расположенные рядом с ними подсобные помещения, злоумышленники похищают строительный инвентарь, электрическую садовую технику и другое имущество, оставленное владельцами на длительный период времени.

Не гнушаются злоумышленники также и металлическими изделиями, зачастую похищая лом черных, и особенно цветных металлов.

Для того чтобы уберечь свое имущество, нужно всегда помнить основные правила, соблюдение которых поможет обеспечить его сохранность.

- если выходите, закрывайте двери на все замки, все окна. Эти действия должны стать привычкой и для других членов Вашей семьи;

- избегайте разговоров на тему своего местонахождения, особенно в присутствии чужих людей и детей. Напоминай детям, о том, что нельзя рассказывать, незнакомым людям о том, кто находиться дома, а также о том, где хранятся ключи от дома или квартиры;

- оборудуйте свою дачу либо гараж, транспортное средство различными доступными техническими приспособлениями, например, металлическими дверями, охранной сигнализацией, видеонаблюдением, не оставляйте в открытом доступе предметы, которые «пользуются стабильным спросом» у злоумышленников;

- никогда не хвастайтесь своим благосостоянием в присутствии малознакомых либо посторонних людей;

- не пускайте в дачный дом и гараж малознакомых людей, учите этому правилу детей;

- если в момент возвращения на дачу, услышите, что в доме кто-то чужой, не пытайтесь его задержать. Необходимо привлечь внимание окружающих, вызвать милицию и запомнить приметы преступника;

- если застанете свое жилище взломанным, ничего не убирайте, не пытайтесь быстро установить, что пропало. Вы уничтожите следы и доказательства преступления.

 

Если Вам что-то кажется подозрительным или Вы заподозрили особое внимание к себе и своему имуществу со стороны – необходимо сразу же звонить по телефону 102 либо обращайтесь в Пинский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 22, телефоны: 182, 32-34-23, 32-31-12, 32-34-99.

 

Пинский отдел Департамента охраны МВД Республики Беларусь


 
 
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