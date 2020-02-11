|
В Минске Opel влетел в МАЗ дорожников
Источник материала: Tut.by
Днем 11 февраля в Минске легковушка врезалась в МАЗ дорожников,
По информации инспекторов, водитель Opel ехал по улице Ванеева со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении улицы Денисовской. При возникновении препятствия он не принял меры к снижению скорости и врезался в грузовик МАЗ, который производил ремонтные работы на проезжей части.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, в аварии никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)