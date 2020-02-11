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В Минске Opel влетел в МАЗ дорожников

11.02.2020 16:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 11 февраля в Минске легковушка врезалась в МАЗ дорожников, сообщили в столичной ГАИ.


Фото: ГАИ

По информации инспекторов, водитель Opel ехал по улице Ванеева со стороны 2-го Велосипедного переулка в направлении улицы Денисовской. При возникновении препятствия он не принял меры к снижению скорости и врезался в грузовик МАЗ, который производил ремонтные работы на проезжей части.


Фото: ГАИ

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.

 
Теги: Минск
 
 
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