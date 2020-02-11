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В Вороновском райисполкоме обсудили вопросы создания безопасных условий для проживания социально уязвимых категорий граждан

11.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Вороновском райисполкоме обсудили вопросы создания безопасных условий для проживания социально уязвимых категорий граждан

Заседание рабочей группы, курирующей данное направление работы в районе, прошло в расширенном составе: с участием председателя райисполкома Николая Розума, председателей сельских Советов, участковых инспекторов милиции. На этот раз обсуждались проблемные моменты и способы их устранения в приведении в пожаробезопасное состояние домовладений пожилых людей: одиноких, одиноко проживающих и инвалидов, а также социальное обслуживание данных категорий. 

В районе 6 918 пожилых граждан и 276 инвалидов трудоспособного возраста. Одиноких стариков старше 80-ти лет — 266. Далеко не во всех их домах созданы безопасные для жизни условия. Одни не могут сделать этого в силу возраста и физического состояния, другие не осознают необходимым.

По статистике, самыми частыми причинами пожаров становятся нарушения правил эксплуатации печей, короткое замыкание электропроводки, курение в состоянии алкогольного опьянения.

Ежегодно смотровые комиссии во время обследований жилищ выявляют факторы, угрожающие жизни и здоровью хозяев. В 2019 году обследовано 7 370 домовладений, за январь 2020 года проверено 348. В решении проблем, связанных с неполадками печного отопления и состоянием электропроводки, одиноким пожилым гражданам и инвалидам оказывается помощь за бюджетные средства в рамках госпрограммы и средства Фонда социальной защиты. Проводится ремонт электропроводок, печей, приобретаются и устанавливаются АПИ, в том числе с выводом сигнала на внешнее светозвуковое устройство, и т.д. В 2019 году на подобные мероприятия из районного бюджета выделено 3900 рублей.


В Вороновском райисполкоме обсудили вопросы создания безопасных условий для проживания социально уязвимых категорий граждан

О выявленных нарушениях в домах престарелых родителей информируются дети, но многие не реагируют на тревожные сигналы госорганов. Иногда к «родственным чувствам» приходится взывать через прокуратуру.

Не всегда только пожары представляют угрозу жизни людей. В районе многие пожилые и трудоспособные люди делят кров с пьющими родственниками либо сами злоупотребляют алкоголем. Пагубная привычка — это тоже опасность. По информации Вороновского РОСК, всего во втором полугодии 2019-го им поступило 30 сообщений о смерти граждан (на 10 больше аналогичного периода 2018 года), из них 13 состояли на учете у нарколога, 17 человек в момент смерти находились в состоянии алкогольного опьянения. Четверо совершили суицид, четверо стали жертвами преступлений, четверо скончались от отравления спиртным.

Правоохранителям и другим субъектам профилактики нельзя выпускать из-под контроля таких лиц, хоть и работать с ними сложнее всего. На этом председатель райисполкома сделал особый акцент. В ходе заседания были рассмотрены трагические случаи, произошедшие в районе.


В Вороновском райисполкоме обсудили вопросы создания безопасных условий для проживания социально уязвимых категорий граждан

Николай Розум также нацелил участников заседания на взаимодействие в профилактической работе. По его мнению, результативность смотровых комиссий во многом зависит от согласованности действий между ее участниками. Каждый по линии своего ведомства должен принять исчерпывающие меры реагирования на выявленные признаки неблагополучия в домах социально уязвимых категорий граждан. Помощь в ремонте печи, трудоустройство неработающего, постановка выпивающего на учет к наркологу, временное переселение стариков в социальное учреждение… Любые меры хороши, если помогут уберечь человека от гибели, будь тому причиной пожар или тяжелая рука пьющего родственника.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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Заседание рабочей группы, курирующей данное направление работы в районе, прошло в расширенном составе: с участием председателя райисполкома Николая Розума,...
 
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