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"Времена у них непростые". Лукашенко напутствовал Снопкова перед отправкой в Китай
Источник материала: Партизан
Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями, заявил 11 февраля Лукашенко на встрече с новым послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым.
При этом Лукашенко отметил сложности, которые испытывает Китай в том числе из-за распространения коронавируса.
"Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус, -
Однако, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остается в числе важных партнеров Китайской Народной Республики, и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить.
"Китайцы должны знать, что белорусы - стойкие и надежные люди и настоящие друзья", - подчеркнул Лукашенко.
По его словам, выбор кандидатуры Николая Снопкова в качестве посла был позитивно воспринят китайской стороной
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Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями, заявил 11 февраля Лукашенко на встрече с новым послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым.
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