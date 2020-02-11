"Времена у них непростые". Лукашенко напутствовал Снопкова перед отправкой в Китай









При этом Лукашенко отметил сложности, которые испытывает Китай в том числе из-за распространения коронавируса.





сказал он. - Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости". "Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус, -он. - Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости".





Однако, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остается в числе важных партнеров Китайской Народной Республики, и достигнутый высокий уровень сотрудничества необходимо сохранить и развить.





"Китайцы должны знать, что белорусы - стойкие и надежные люди и настоящие друзья", - подчеркнул Лукашенко.





По его словам, выбор кандидатуры Николая Снопкова в качестве посла был позитивно воспринят китайской стороной