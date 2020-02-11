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Популярный пианист-виртуоз сыграет Чайковского на сцене Большого театра оперы и балета

11.02.2020 17:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пианист-виртуоз Денис Мацуев впервые выступит на сцене Большого театра Беларуси. Концерт пройдет 13 апреля, билеты уже в продаже.


Фото предоставлено организаторами

Денис — один из выдающихся музыкантов современности, продолжающий традиции легендарной русской фортепианной школы. Он желанный гость главных концертных залов мира, непременный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров мира. Пианист представит минской публике новую программу, в основу которой легли шедевры Петра Чайковского: «Времена года», «Размышление», большая соната «Соль мажор», «Думка».

В предстоящем концертном сезоне у Дениса Мацуева запланированы выступления с лучшими симфоническими оркестрами мира, американский и европейский туры, участие в крупнейших международных фестивалях и сольные концерты по всему миру. Но в этом насыщенном графике есть день, который будет посвящен Минску и поклонникам классической музыки.

К слову, британская газета The Independent назвала музыканта «русской мощью» и «героической силой». Убедиться в справедливости этих слов вы сможете 13 апреля в Большом театре Беларуси. Билеты на концерт уже в продаже.

Концерт Дениса Мацуева

Когда: 13 апреля, 19.00
Где: Большой театр Беларуси
Сколько: 49 — 354 рубля

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Теги: Минск
 
 
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Пианист-виртуоз Денис Мацуев впервые выступит на сцене Большого театра Беларуси. Концерт пройдет 13 апреля, билеты уже в продаже.
 
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