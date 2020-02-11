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Александр Лукашенко – Николаю Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы – настоящие друзья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил сложности, которые испытывает Китай. В том числе из-за распространения коронавируса. В медийное пространство вбрасывается много фейковых новостей. И всё-таки, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остаётся в числе важных партнеров Китайской Народной Республики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент ещё раз отметил, что Беларусь с назначением Николая Снопкова сможет осуществить настоящий прорыв в этом регионе.
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Новости Беларуси. Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с...
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