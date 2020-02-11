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Александр Лукашенко – Николаю Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы – настоящие друзья

11.02.2020 17:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко – Николаю Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы – настоящие друзья

Глава государства отметил сложности, которые испытывает Китай. В том числе из-за распространения коронавируса. В медийное пространство вбрасывается много фейковых новостей. И всё-таки, несмотря на подобного рода трудности, Беларусь остаётся в числе важных партнеров Китайской Народной Республики. 

Александр Лукашенко – Николаю Снопкову: китайцы должны знать, что белорусы – настоящие друзья

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Китайцы должны знать, что белорусы – стойкие и надежные люди и настоящие друзья. Они хорошо восприняли твое назначение послом. И сегодня я хотел бы услышать, пусть хотя бы в таком кратком изложении, проблемы, может посоветоваться надо по каким-то вопросам, может, решения какие-то нужно принять дополнительные и так далее. Но по крайне мере те полномочия, о которых мы вели речь при назначении, они определены.

Президент ещё раз отметил, что Беларусь с назначением Николая Снопкова сможет осуществить настоящий прорыв в этом регионе.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Николай Снопков
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Китайцы должны знать, что белорусы для них являются настоящими друзьями. Об этом Президент страны Александр Лукашенко заявил на встрече с...
 
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