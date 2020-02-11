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Лукашенко: Китайцы должны знать, что белорусы – надежные друзья
11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Минск и Пекин должны сохранять и развивать двусторонние отношения. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с новым чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, передает телеканал «МИР 24».
Александр Лукашенко добавил, что рассчитывает на прорыв в сотрудничестве двух стран. И надеется, что этому будет способствовать работа нового посла.
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Минск и Пекин должны сохранять и развивать двусторонние отношения, заявил президент Беларуси.
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