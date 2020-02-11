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Лукашенко: Китайцы должны знать, что белорусы – надежные друзья

11.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск и Пекин должны сохранять и развивать двусторонние отношения. Такое заявление сделал Александр Лукашенко на встрече с новым чрезвычайным и полномочным послом Беларуси в Китае Николаем Снопковым, передает телеканал «МИР 24».

«Времена у них, как видите, непростые, и дело не только в том, что вирус. Мир переживал и более сложные времена. А дело в том, что в связи с этим, в том числе, коронавирусом начинают вбрасываться в медийное пространство фейковые новости. Китайцы должны знать, что белорусы – стойкие и надежные люди и настоящие друзья», – сказал Лукашенко.

Александр Лукашенко добавил, что рассчитывает на прорыв в сотрудничестве двух стран. И надеется, что этому будет способствовать работа нового посла.



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Теги: Минск
 
 
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Минск и Пекин должны сохранять и развивать двусторонние отношения, заявил президент Беларуси.
 
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