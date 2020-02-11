Вы не узнаете Адель. Она похудела на 45 кг

Источник материала: Tut.by

Британская певица Адель, ранее обладавшая полной комплекцией, значительно похудела за последний год, пишет Газета.ru.

Новую фигуру она показала на вечеринке Бейонсе после «Оскара-2020». Адель сфотографировалась с польской телеведущей Кингой Русин.

— Честно, я ее не узнала — она худая, как запятая, — написала она в Instagram, продемонстрировав совместное фото со звездой.

Как утверждают таблоиды, Адель похудела на 45 кг благодаря физическим нагрузкам и практически полному исключению углеводов. Певица занималась тет-а-тет с тренером Камилой Гудис в личном зале Робби Уильямса и его супруги Айды Филд.