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Банк развития выдаст кредит на реконструкцию аэродрома в Болбасово

11.02.2020 18:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правительство одобрило выдачу кредита Банком развития Национальному аэропорту Минск для реконструкции аэродрома в Орше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19,5 миллиона долларов направят на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство вспомогательных зданий. Погашать кредит будут на две трети из государственного бюджета, еще на треть – за счет государственного внебюджетного фонда гражданской авиации.

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Аэродром, который собираются ремонтировать, находится в 18 километрах от Орши в поселке Болбасово.

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Люди в материале: Наталья Надольская
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Правительство одобрило выдачу кредита Банком развития Национальному аэропорту Минск для реконструкции аэродрома в Орше, сообщили в программе...
 
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