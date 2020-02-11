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В Барановичах снимут первый белорусский фантастический нуар-боевик с российскими звездами

11.02.2020 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый белорусский нуар-боевик в сеттинге пост-апокалипсиса «Странник. Начало пути» планируют снять в Барановичах. Об этом сообщил режиссер и автор сценария Антон Бойко в своей группе в соцсетях.

Особенность картины в том, что все — от съемочной группы до актеров — будут участвовать в проекте бесплатно, сообщает Intex-press.

На днях был утвержден актерский состав.

— У нас утверждена Татьяна Чердынцева, ее последний фильм — «Ученица Мессинга», где она сыграла главную роль. И Алексей Комашко, российский актер сериальный, у него большая фильмография, он достаточно известная медийная личность (снимался во многих криминальных сериалах, в числе которых такие известные, как «Снайпер», «Тайны следствия», «Перевозчик»). Это наши основные герои на сегодня, — сказал Intex-press Антон Бойко.

В самое ближайшее время в Барановичах планируют снять трейлер к будущему фильму, а также провести кастинги на съемку в эпизодических ролях и массовке.
 
 
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Первый белорусский нуар-боевик в сеттинге пост-апокалипсиса «Странник. Начало пути» планируют снять в Барановичах. Об этом сообщил режиссер и автор сценария Антон...
 
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