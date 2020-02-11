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В Барановичах снимут первый белорусский фантастический нуар-боевик с российскими звездами
Источник материала: Партизан
Первый белорусский нуар-боевик в сеттинге пост-апокалипсиса «Странник. Начало пути» планируют снять в Барановичах. Об этом сообщил режиссер и автор сценария Антон Бойко в своей
Особенность картины в том, что все — от съемочной группы до актеров — будут участвовать в проекте бесплатно, сообщает Intex-press.
На днях был утвержден актерский состав.
— У нас утверждена Татьяна Чердынцева, ее последний фильм — «Ученица Мессинга», где она сыграла главную роль. И Алексей Комашко, российский актер сериальный, у него большая фильмография, он достаточно известная медийная личность (снимался во многих криминальных сериалах, в числе которых такие известные, как «Снайпер», «Тайны следствия», «Перевозчик»). Это наши основные герои на сегодня, — сказал
В самое ближайшее время в Барановичах планируют снять трейлер к будущему фильму, а также провести кастинги на съемку в эпизодических ролях и массовке.
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Первый белорусский нуар-боевик в сеттинге пост-апокалипсиса «Странник. Начало пути» планируют снять в Барановичах. Об этом сообщил режиссер и автор сценария Антон...
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