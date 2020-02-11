В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Масштабный рукотворный подарок для родного края в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне готовят в Гродненском областном методическом центре народного творчества. В лаборатории ткачества полным ходом идет работа по созданию эксклюзивного гобелена с изображением самой матери Беларуси! Раскрывать все секреты пока рано, но в том, что художественное произведение непременно приведет в восторг любителей тканых акварелей, можно не сомневаться.





В работе задействованы мастера своего дела, которым самой судьбой предначертано творить, радовать и удивлять… Автором эскиза символичного гобелена является кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории искусств Белорусской государственной академии искусств Евгений Феликсович Шунейко. Именно его воображение чрезвычайно точно и гармонично совместило в одной картине и зарисовки из прошлого, и извечные символы, и элементы традиционного орнамента, и панораму белорусских городов.









Созданием многоцветного полотна будет заниматься сестра Евгения Феликсовича – методист выставочного зала Гродненского областного методического центра народного творчества, мастер гобеленов Елена Феликсовна Шунейко. Любовь к народному творчеству талантливые брат и сестра переняли от отца – известного на Гродненщине художника-текстильщика, исследователя Феликса Антоновича Шунейко (1917-2006).





Вот уже на протяжении почти 40 лет Елена Феликсовна вдохновенно работает за уникальным станком, который не имеет аналогов в Беларуси, достойно продолжая почетное дело отца. Техника, которой владеет гродненская искусница и волшебница ткацкого ремесла, также единственная в своем роде. Мастерица работает в традициях так называемого “падвойнага” и “пераборнага аднабаковага” ткачества, является носителем элемента нематериального культурного наследия Гродненской области, который восемь лет назад пополнил Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.





В творческой копилке ткачихи – оригинальные масштабные и мини-гобеленовые композиции с изображениями памятников архитектуры, религиозными, историческими сюжетами, в которых четко прослеживается переплетение традиционных первообразов с собственным авторским стилем.

«Каждый гобелен, даже сделанный по одному макету, – это абсолютно новое изделие, которое имеет свои особенности и отличия. Создание гобелена своими руками – это творчество, благодаря которому мастер не только сохраняет многолетние традиции, но и добавляет в каждое изделие частичку своей души и своего мировоззрения», – отмечает Елена Феликсовна.





Опытной мастерице в реализации интересной задумки поможет коллега и преемница ткацкого ремесла Юлия Бородина. Молодой методист, которая с детства увлечена таким, казалось бы, немодным занятием, уже предвкушает радость и восторг от конечного результата работы «в четыре руки».





На сегодняшний день творческая группа прорабатывает детали объемной работы, подбирает нужные цвета и только-только приступает непосредственно к ее выполнению. Самое интересное – впереди! Кстати, будущий гобелен пока не имеет названия. Возможно, предложения есть у Вас?.. Планируется, что в скором времени будет объявлен конкурс на лучшее название гобелена. Следите за пошаговым созданием рукотворного чуда на сайте и в социальных сетях https://vk.com/metod.centr.grodno , https://www.instagram.com/grodno_omcnt/.

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