ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси

11.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси

Масштабный рукотворный подарок для родного края в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне готовят в Гродненском областном методическом центре народного творчества. В лаборатории ткачества полным ходом идет работа по созданию эксклюзивного гобелена с изображением самой матери Беларуси! Раскрывать все секреты пока рано, но в том, что художественное произведение непременно приведет в восторг любителей тканых акварелей, можно не сомневаться.
 
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
 
В работе задействованы мастера своего дела, которым самой судьбой предначертано творить, радовать и удивлять… Автором эскиза символичного гобелена является кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории искусств Белорусской государственной академии искусств Евгений Феликсович Шунейко. Именно его воображение чрезвычайно точно и гармонично совместило в одной картине и зарисовки из прошлого, и извечные символы, и элементы традиционного орнамента, и панораму белорусских городов.
 
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
 
Созданием многоцветного полотна будет заниматься сестра Евгения Феликсовича – методист выставочного зала Гродненского областного методического центра народного творчества, мастер гобеленов Елена Феликсовна Шунейко. Любовь к народному творчеству талантливые брат и сестра переняли от отца – известного на Гродненщине художника-текстильщика, исследователя Феликса Антоновича Шунейко (1917-2006).
 
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
 
Вот уже на протяжении почти 40 лет Елена Феликсовна вдохновенно работает за уникальным станком, который не имеет аналогов в Беларуси, достойно продолжая почетное дело отца. Техника, которой владеет гродненская искусница и волшебница ткацкого ремесла, также единственная в своем роде. Мастерица работает в традициях так называемого “падвойнага” и “пераборнага аднабаковага” ткачества, является носителем элемента нематериального культурного наследия Гродненской области, который восемь лет назад пополнил Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
 
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
 
В творческой копилке ткачихи – оригинальные масштабные и мини-гобеленовые композиции с изображениями памятников архитектуры, религиозными, историческими сюжетами, в которых четко прослеживается переплетение традиционных первообразов с собственным авторским стилем.
 
«Каждый гобелен, даже сделанный по одному макету, – это абсолютно новое изделие, которое имеет свои особенности и отличия. Создание гобелена своими руками – это творчество, благодаря которому мастер не только сохраняет многолетние традиции, но и добавляет в каждое изделие частичку своей души и своего мировоззрения», – отмечает Елена Феликсовна.
 
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
 
Опытной мастерице в реализации интересной задумки поможет коллега и преемница ткацкого ремесла Юлия Бородина. Молодой методист, которая с детства увлечена таким, казалось бы, немодным занятием, уже предвкушает радость и восторг от конечного результата работы «в четыре руки».
 
В Гродно создают гобелен с изображением матери Беларуси
 

На сегодняшний день творческая группа прорабатывает детали объемной работы, подбирает нужные цвета и только-только приступает непосредственно к ее выполнению. Самое интересное – впереди! Кстати, будущий гобелен пока не имеет названия. Возможно, предложения есть у Вас?.. Планируется, что в скором времени будет объявлен конкурс на лучшее название гобелена. Следите за пошаговым созданием рукотворного чуда на сайте и в социальных сетях https://vk.com/metod.centr.grodnohttps://www.instagram.com/grodno_omcnt/.

https://grodnonews.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабный рукотворный подарок для родного края в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне готовят в Гродненском областном методическом...
 
Новости дня
Новости разные
 
Старший внук Елизаветы II объявил о разводе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика