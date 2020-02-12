Книга – один из видов печатной продукции, который может стать помощником, другом или собеседником, а также поможет забыть о заботах и окунуться в мир удивительных историй и невероятных приключений.

В преддверии Международного дня книгодарения в Минской области проходит Международная акция «Подари книгу». Это уникальный шанс разнообразить деятельность детских организаций Минской области и расширить круг общения.

Организаторами международной акции являются Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» и Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

В каждом районном Совете ОО БРПО Минской области будут организованы пункты сбора книг. Собранные книги отправят в региональные отделения РДШ Российской Федерации.

У ребят появляется возможность проявить свое творчество, а также вместе с книгой отправить эссе, с описанием того, чем именно эта книга понравилась и почему ее следует прочитать. Дети Беларуси и России не только обменяются приятными подарками, но и поделятся положительными эмоциями.

Основной пункт сбора книг от Минской области будет организован 12 февраля 2020 года в центре творчества детей и молодежи «Свiтанак» Пуховичского района с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Марьина Горка, ул. Калинина, 9.