Что предвидел Оруэлл. Из 137 предсказаний около 100 уже сбылись

Источник материала: Аргументы и факты

Джордж Оруэлл сумел стать провидцем мировой литературы, предсказания которого будоражат сознание до сих пор. А неологизмы «Большой брат», «новояз», «полиция мыслей», а также уже хорошо известное всем словосочетание «холодная война», появившееся в лексиконе с легкой руки писателя, сегодня используются повсеместно.

В чем феномен Оруэлла, как он мог предвидеть все то, что пожинает современное общество? Ответы на эти вопросы уже много лет пытается найти журналист, писатель Вячеслав НЕДОШИВИН, который в своей книге «Джордж Оруэлл. Неприступная душа» написал: «Он настолько впереди своего времени, что мы лишь сейчас «догоняем» его. Да и догоняем ли?» Об этом писатель рассказал на встрече на факультете философии и социальных наук БГУ.

Мельчайшие подробности

- Оруэлл смог предсказать многие вещи по мельчайшим тенденциям, которые он наблюдал в жизни, - рассказал Вячеслав Недошивин. - И сегодня весь мир без преувеличения хлебает, как говорят в народе, полной ложкой то, что предвидел британец. Когда в преддверии 110-летия писателя в 2013 г. британская газета «Гардиан» провела опрос среди читателей на тему «Прав ли был Оруэлл в своих предсказаниях?», 89% из них ответили: «Да, все его предсказания осуществились, причем у нас в стране».

Мы все время считали его защитником капитализма, хотя в действительности Оруэлл был убежденным социалистом. Но он не верил ни Марксу, ни Энгельсу, отвергал сталинский социализм. У него была одна святая вера - в справедливость. Джордж Оруэлл был убежден: в основе социализма должна лежать справедливость, поделенная на всех.

При этом у Оруэлла не было единомышленников, его личное мнение часто не совпадало с мнением не просто большинства, но и узкого меньшинства, то есть людей его круга. Когда он написал, например, книгу «Памяти Каталонии», ее никто не хотел издавать. Со скрипом были напечатаны 800 экземпляров, из которых 600 остались непроданными. Сегодня книги писателя не только издаются огромными тиражами, но и экранизируются, по ним ставят спектакли и даже оперы.

Когда возникла идея организовать Соединенные Штаты Европы, которой все радостно аплодировали, Оруэлл выступил со своим «дурацким» мнением в небольшой заметке «Не считая черных», где написал о том, что все страны, желающие объединиться, имеют огромные колонии, в которых - миллионы угнетаемых людей. А если Европа объединится, то объединятся колонии, и угнетение удвоится. Тогда никто не задумывался о колониях, а он смотрел в будущее и ухитрялся увидеть то, чего не видели другие, но о чем сегодня не говорит только ленивый.

Заколдованные круги

- В романах Джорджа Оруэлла я наметил для себя три заколдованных круга, - продолжает Вячеслав Недошивин. - Первый заколдованный круг состоит в том, что Оруэлл писал: «Массы сами никогда не восстанут». В романе «1984», несмотря на его драматизм и трагическую концовку, есть слабая надежда на будущее, на простых людей, пролетариат, которые лет через 100 все-таки осознают свою значимость и смогут перевернуть мир, добьются справедливости. Но для этого нужны вожаки. А парадокс в том, что те люди, которые становятся вожаками революций и бунтов, в конечном итоге перерождаются, придя к власти, и превращаются в тех самых свиней из «Скотного двора». Им нужны яблоки и молоко, чтобы хорошо работали мозги и чтобы другим ничего не досталось. Мы это сегодня наблюдаем всюду.

Второй заколдованный круг касается совершенствования. Одни говорят: надо сначала усовершенствовать человека - тогда общество станет совершенным. Другие: нет, сначала надо сделать совершенным общество, тогда в нем родится совершенный человек. По поводу этого можно спорить бесконечно, потому что из этого круга нам не выбраться, что мы сегодня и наблюдаем точно так же: нет ни стремлений к совершенному обществу, ни уж тем более к совершенному человеку.

Третий заколдованный круг наиболее запутанный, он связан с войной и миром: война рождает мир, но и мир рождает войну. Еще в XVIII веке задумались о том: как достичь вечного мира? Но итогом споров стал вывод: это невозможно, потому что для достижения всеобщего мира необходимо соблюсти огромное количество договоренностей, поправок, собрать силы, комплектовать полки и т. д. То есть, чтобы установился мир, надо комплектовать полки! А в современных ВВС США знаете, какой лозунг? Мир - наша профессия! Война - это мир? Странно? Но никуда от этого не деться.

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Что сбылось?

Социологи подсчитали, что из 137 предсказаний Джорджа Оруэлла около 100 уже сбылись.

- И это страшно, - утверждает Вячеслав Недошивин. - Расскажу о некоторых.

1) Оруэлл говорил о свертывании, уничтожении демократии. Ведь выборы и у нас, и на Западе вырождаются. Казалось бы, это последний институт демократического влияния на власть, но в действительности он давно уже не тот. То есть выборами манипулируют, и достаточно успешно.

2) Тайные договоренности правительства о проведении локальных войн ради удержания власти.

3) Власть могущественных международных корпораций, олигархический коллективизм, сращивание капитала с властью.

4) Поиск и навязывание нациям внешних врагов - одна из сквозных тем романа «1984». Если народ находится в постоянном напряжении, думая, что он воюет, он будет послушным.

5) Искажение реальности, исчезновение истины в любой сфере человеческого существования путем лжи, официальных подтасовок и создания информационного шума, заглушающего истину. Это один из признаков нашей сегодняшней реальности.

6) Тотальный, повсеместный контроль над СМИ, жесточайшая цензура слова, изображения, звука.

7) Переписывание истории. Мы видим, что сегодня это происходит во всех странах: переписывают под себя, кто начал войну, кто закончил, кто победил, в расчете на молодое поколение - малоопытное, не приученное читать, анализировать.

8) Всеобщая тотальная слежка. Ни для кого не секрет, что Виртуальная сеть знает про каждого пользователя максимум информации и формирует контент в Интернете исходя из его запросов. Пока это видимая связь с производителями, крупными держателями денег. Но в действительности, если вдруг нужно будет узнать про ваши мысли, в том числе тайные, это не составит труда.

9) Двоемыслие. Это, если хотите, сегодняшние двойные стандарты, когда держат одно в уме, говорят второе, а третье делают. И все меняют в нужное время по чьему-нибудь указанию.

10) Уничтожение культуры. Оруэлл писал, что книжки будут писать машины. И создавать примитивные фильмы. Что мы видим сегодня? Примитивные книги и фильмы, которые, вне всякого сомнения, делают сознательно. Потому что это а) приносит деньги; б) отупляет массы; в) делает их более послушными и несамостоятельными.

11) Сужение, уничтожение образования. Его сегодня заменяют «нахватанностью».

12) Препарирование языка общения. Оруэлл в книге пишет о новоязе, о том, что язык будет усекаться: я думал, что это его выдумки. Ничего подобного! Оказывается, в преддверии Второй мировой войны в Великобритании возникло движение за создание упрощенного, укороченного английского языка. Более того, эту идею поддерживал Черчилль. Для чего это нужно? Чтобы ваши мысли были как можно грубее, проще, примитивнее и выражались ограниченным количеством слов.

13) Сексуальная революция: планомерное уничтожение семьи, половых различий, деторождения. Сегодня, по сути, уничтожается единственная основополагающая ячейка общества, своеобразный «домик», где человек может спрятаться, быть самим собой.

14) Генная инженерия, поставленная на службу тоталитарным режимам, чипизация людей, еще когда они находятся в утробе матери. Сегодня всерьез говорят, что надо в плод вставлять чипы с заданной программой, и тогда отпадет надобность в обучении, потому что человек будет все знать автоматически. Но забывают сказать о том, что запрограммировать можно на что угодно, а пустыми роботами очень легко управлять.