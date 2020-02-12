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Новый электрический кроссовер Skoda будет называться Enyaq
Источник материала: Tut.by
Для своего будущего электрического «паркетника», который станет первой моделью Skoda на модульной электрической платформе MEB концерна Volkswagen, чехи выбрали ранее зарегистрированное имя Enyaq.
Напомним, что прообразом кроссовера Skoda на электротяге стал показанный прошлой весной на Женевском автосалоне концепт
Техническими подробностями Enyaq в Skoda делиться не спешат. Ожидается, что в длину он будет насчитывать около 4,6 м (как и родственный Volkswagen ID.4), а основные характеристики серийной машины будут близки к концепту. Vision iV оснащен парой электромоторов (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 306 л. с., но в гамме Enyaq также будет базовый заднеприводный вариант с одним электродвигателем. Также выбрать можно будет и емкость батарей — у соплатформенного хетчбэка ID.3 это 45, 58 или 77 кВтч.
Премьера Enyaq должна состояться уже в этом году, а до 2022 года Skoda под своим суббрендом iV намерена вывести на рынок в общей сложности десять электрических моделей.
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Для своего будущего электрического «паркетника», который станет первенцем Skoda на модульной электрической платформе MEB концерна Volkswagen, чехи выбрали имя Enyaq.
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