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Новый электрический кроссовер Skoda будет называться Enyaq

12.02.2020 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для своего будущего электрического «паркетника», который станет первой моделью Skoda на модульной электрической платформе MEB концерна Volkswagen, чехи выбрали ранее зарегистрированное имя Enyaq.


Skoda Vision iV

Напомним, что прообразом кроссовера Skoda на электротяге стал показанный прошлой весной на Женевском автосалоне концепт Vision iV. Как обычно, маркетологи Skoda подобрали любопытную лингвистическую расшифровку названия новой модели. Слово Enyaq происходит от ирландского имени Эния, что означает «суть, ядро, источник жизни», при этом стандарты нейминга для традиционных «паркетников» марки немного изменены. Новое название начинается на букву «E», что указывает на электромобиль, а оканчивается на Q — как в случае с Kamiq, Karoq и Kodiaq.


Техническими подробностями Enyaq в Skoda делиться не спешат. Ожидается, что в длину он будет насчитывать около 4,6 м (как и родственный Volkswagen ID.4), а основные характеристики серийной машины будут близки к концепту. Vision iV оснащен парой электромоторов (по одному на каждой оси) суммарной мощностью 306 л. с., но в гамме Enyaq также будет базовый заднеприводный вариант с одним электродвигателем. Также выбрать можно будет и емкость батарей — у соплатформенного хетчбэка ID.3 это 45, 58 или 77 кВтч.

Премьера Enyaq должна состояться уже в этом году, а до 2022 года Skoda под своим суббрендом iV намерена вывести на рынок в общей сложности десять электрических моделей.

 
 
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Для своего будущего электрического «паркетника», который станет первенцем Skoda на модульной электрической платформе MEB концерна Volkswagen, чехи выбрали имя Enyaq.
 
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