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Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%

12.02.2020 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля  она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ставка рефинансирования в Беларуси снизилась до минимального в истории страны значения

Вместе со снижением ставки вниз идут проценты по кредитам и депозитам.

Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%

Прогнозы в денежно-кредитной политике 12 февраля озвучил глава Нацбанка. В частности, инфляция ожидается на уровне запланированного ориентира.

Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
В части динамики инфляции в 2020 году наше видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом. На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира в 5 %.

В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен. При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.

Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%

Как сообщалось ранее, на 2020 год установлены целевые параметры инфляции на уровне не более 5 %. 

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Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля  она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение,...
 
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