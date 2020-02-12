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Павел Каллаур: на протяжении 2020-го инфляция будет находиться в пределах 5%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе со снижением ставки вниз идут проценты по кредитам и депозитам.
Прогнозы в денежно-кредитной политике 12 февраля озвучил глава Нацбанка. В частности, инфляция ожидается на уровне запланированного ориентира.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен. При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов.
Как сообщалось ранее, на 2020 год установлены целевые параметры инфляции на уровне не более 5 %.
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Новости Беларуси. Нацбанк объявил об очередном снижении ставки рефинансирования. С 19 февраля она составит 8,75 %, и это минимальное в истории страны значение,...
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