ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»

12.02.2020 21:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Готовы выслушать каждого. Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 февраля Игорь Сергеенко посетил предприятие «БелДжи». 

«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»

Глава Администрации познакомился с линейкой выпускаемой продукции, оценил новинки, пообщался с коллективом и провел личный приём граждан. Беседуя с сотрудниками и выслушивая их насущные проблемы,

Игорь Сергиенко отметил: многие вопросы должны были решиться еще на местном уровне. Как, например, освещение улицы Брилёвской в Борисове. 

Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»


Сергей Стандарчук,  житель Борисова:
Школьники остаются в продленку, какие-то кружки, они возвращаются домой там практически темно. Тут же проезжая часть это, естественно, составляет опасность. После разговора были все представители города, глава Администрации пообещал, что все исправит. Я думаю, что эффект положительный и думаю, что чаще бы были такие беседы с людьми, с гражданами, по их обращениям, по их проблемам.

Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»


Помимо вопросов развития Борисовского района, была затронута и тема зарплат бюджетников. Игорь Сергеенко подчеркнул: Администрация Президента держит на контроле этот вопрос и готова разбираться с каждой ситуацией. В случае падения доходов, спрос будет с руководителей организаций.

Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»

Напомним, с нового года начисления оплаты труда в бюджетной сфере производится по новой системе. Отвечая на вопросы журналистов,

Игорь Сергеенко прокомментировал и ход работы над возможными изменениями в Конституцию Беларуси. При этом подчеркнул: с подготовкой новой редакции основного документа страны спешить нельзя.

Зарплаты бюджетников и изменения в Конституцию: Игорь Сергеенко пообщался с работниками «БелДжи»


Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Рабочей группой, в которую вошли представители экспертного сообщества, ученые в области конституционного права, практики, осуществляется сбор информации, различных мнений, оценка, вырабатываются подходы. Эта работа не регламентирована по времени, с этим спешить нельзя. Поскольку, вы понимаете, что Конституция  это основной политико-правовой документ государства, ко всем вопросам нужно подойти достаточно серьезно, внимательно.

В 2020 году Администрация Президента расширит практику региональных приемов граждан. Представители Администрации посетят все районы страны. Без внимания не останется ни одна проблема наших граждан. 

Люди в материале: Сергей Стандарчук, Игорь Сергеенко
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Готовы выслушать каждого. Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 февраля...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Малорите грузовой автомобиль сбил велосипедиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика