На заводе под Минском представили новый кроссовер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый кроссовер представили на заводе под Минском. Гости презентации первыми оценили старания автомобильных дизайнеров, передает телеканал «МИР 24».

Под капотом новинки – турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 177 лошадинных сил, семиступенчатая коробка передач, система автопарковки. В салоне комфортная – мультимедийная система. Кроссовер будут собирать на заводе «БелДжи». В этом году там планируют выпустить около двух тысяч автомобилей.

«Мы работаем на рынке России и Беларуси. У нас по прошлому году завершены согласования с Казахстаном, Узбекистаном и Арменией. У нас есть переговоры со странами ЕС. Это Сербия, Литва. Это будут основные рынке. То есть если в прошлом году это было две страны, то в этом мы должно распространить свой продукт и на страны ЕАЭС», – сказал генеральный директор предприятия Геннадий Свидерский.

«БелДжи» – это совместное белорусско-китайское предприятие. Только за прошлый год на заводе было изготовлено и продано более 20 тысяч авто. Большая часть реализована в России.