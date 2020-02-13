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На заводе под Минском представили новый кроссовер
13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Новый кроссовер представили на заводе под Минском. Гости презентации первыми оценили старания автомобильных дизайнеров, передает телеканал «МИР 24».
Под капотом новинки – турбированный полуторалитровый двигатель мощностью 177 лошадинных сил, семиступенчатая коробка передач, система автопарковки. В салоне комфортная – мультимедийная система. Кроссовер будут собирать на заводе «БелДжи». В этом году там планируют выпустить около двух тысяч автомобилей.
«БелДжи» – это совместное белорусско-китайское предприятие. Только за прошлый год на заводе было изготовлено и продано более 20 тысяч авто. Большая часть реализована в России.
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«БелДжи» – это совместное белорусско-китайское предприятие. Только за прошлый год на заводе было изготовлено и продано более 20 тысяч авто.
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