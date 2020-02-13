Две жены, девять детей и миллионы поклонниц. История успеха Фёдора Шаляпина

Источник материала: Аргументы и факты

13 февраля 1873 года в Казани родился великий артист Фёдор Иванович Шаляпин.

«Дворником надо быть!»

Отец, сам из вятских крестьян, был писарем, мать ходила по домам - стирала и мыла полы. В Суконной слободе - самом бедном районе - правили бал пьянство и нищета. «Однажды отец пришёл пьяный и неизвестно за что жестоко выпорол меня, - вспоминал много лет спустя певец. - Я убежал в поле к озеру Кабан, лёг на землю и горько заплакал, а потом мне захотелось петь, я запел, стало легче на сердце». С девяти лет маленький Федя поёт в церковном хоре, попутно пытаясь обучиться разным ремёслам. А потом произошло событие, ставшее судьбоносным, - в десять лет мальчишка впервые попал в театр. Давали «Русскую свадьбу» Сухонина. Вот как позже описывал свои впечатления знаменитый бас: «По комнате, чудесно украшенной, ходили великолепно одетые люди, разговаривали друг с другом как-то особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я до глубины души был потрясён зрелищем и, не мигая, смотрел на эти чудеса».

Отец глупого увлечения не одобрял: «Дворником надо быть - и будет у тебя кусок хлеба, скотина! А что в театре хорошего?» - ворчал он. Но было поздно. Первые выходы на сцену состоялись в Казани - в качестве статиста. Следующим этапом должна была стать работа в хоре. Но взяли не его, а нещадно окающего паренька. По прошествии времени Фёдор Шаляпин узнал, что более удачливым соискателем оказался ставший позже его близким другом Максим Горький, которого, впрочем, из хора быстро выгнали, поскольку голоса у того не было вовсе.

Верхом на поклонниках

В 1896 году в частной опере Саввы Мамонтова давали премьеру оперы Римского-Корсакова «Псковитянка». В партии Ивана Грозного выступил новый солист, которого известный купец-миллионщик переманил из Санкт-Петербурга. Над новой ролью Шаляпин работал с воодушевлением и позже говорил, что это была первая вещь, в которой он по-настоящему нашёл себя. Успех был ошеломляющим. Поклонники выпрягли лошадей из экипажа и провезли певца на себе, устроив поистине триумфальное шествие. Москва безумствовала...

Однако путь к такой громкой славе был тернистым. До приезда в столицу молодой Шаляпин с разными театральными труппами объехал весь юг России, исполняя маленькие партии. В императорской Мариинке певца держали на вторых ролях, поэтому предложение перебраться в Москву Шаляпин воспринял с энтузиазмом.

Частная опера была организована с размахом: здесь дирижировал Рахманинов, работали Коровин, Поленов, Левитан, Серов, Васнецов. По воспоминаниям Шаляпина, Мамонтов сказал ему: «Феденька, вы можете делать в этом театре всё, что хотите. Если вам нужны костюмы, скажите - и будут костюмы. Если нужно поставить новую оперу - поставим оперу!» Мечта сбылась: он получил свой театр.

Москва изменила его жизнь полностью и бесповоротно. Здесь Фёдор Иванович познакомился и со своей будущей женой - итальянской балериной Иолой Ло-Прести, выступавшей под псевдонимом Торнаги. Отчаянно влюблённый, в своём чувстве певец признался оригинальнейшим способом. На прогоне «Евгения Онегина» в арии Гремина неожиданно прозвучали слова: «Онегин, я клянусь на шпаге, безумно я люблю Торнаги!» Иола в этот момент сидела в зале. После свадьбы молодая жена покинула сцену, посвятив себя семье. Она родила Шаляпину шестерых детей.

История любви: Фёдор Шаляпин и Иола Торнаги Подробнее

Для России начала прошлого века Шаляпин был гораздо больше, чем просто популярный артист. Он был народным кумиром. Голубоглазый, светловолосый, с душой нараспашку, он словно олицетворял русский народ. «Жить по-шаляпински» - безудержно, щедро, широко - и значило «жить по-русски». О его любовницах, скандалах, ночных кутежах, причудах и баснословных гонорарах судачили на всех углах.

Пик популярности певца совпал с приходом советской власти. Ленин и Луначарский, осознавая, какое влияние на умы оказывает Шаляпин, изобрели способ привлечь артиста на свою сторону: специально для него в 1918 году учредили звание «Народный артист Республики». К этому времени певец поёт в Большом и Мариинском, много ездит и очень много зарабатывает. Но и траты его тоже велики: он живёт фактически на два дома. В Санкт-Петербурге у певца появилась вторая семья - жена Мария и три дочери, не считая двух девочек супруги от первого брака. Иола, не дававшая развода, и пятеро его старших детей остаются в Москве. А он мечется между двумя городами и двумя любимыми женщинами.

«Что такое конные матросы?»

Меня сегодня обязали выступать перед конными матросами. Скажи мне, ради Бога, что такое конные матросы?» - обращался к своему другу, художнику Коровину Шаляпин. «Не знаю, - мрачно отвечал Коровин, - но надо уезжать!» Об этом всё чаще и чаще задумывается и сам Шаляпин. Революционный энтузиазм постепенно уступил место разрухе и откровенным грабежам. Дом певца на Новинском бульваре, который певец купил ещё в 1910 году, «уплотнили», подселив жильцов. Ночные обыски, во время которых у москвичей изымали всё ценное - деньги, ювелирные украшения и даже столовые приборы, сделались обычным явлением. Уже уехал на Запад близкий друг Сергей Рахманинов, а в 1922 году вместе со второй женой и детьми (Иола так и прожила почти всю жизнь в Москве) уезжает на длительные заграничные гастроли и Шаляпин. В Россию он больше не вернулся. Спустя пять лет его лишили звания народного артиста. Чем грандиознее и неоспоримее был успех Шаляпина на Западе, тем страшнее клеймили артиста советские газеты. А Шаляпин жил в Париже, много ездил, участвовал в русских антрепризах, снимался в кино, покорял страны и континенты. Последний выход артиста на сцену состоялся в 1937 году, а 12 апреля 1938 года он скончался от лейкемии. И лишь в 1984 г. стараниями общественности прах певца был перевезён на Родину.