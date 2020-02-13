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«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников

13.02.2020 12:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Певица Zivert показала свой новый образ. Его высоко оценили поклонники. 

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram. 

«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников
Фото: instagram.com/_zivert

Юлия Зиверт собрала волосы в хвост, который был туго перемотан лентой. Весь наряд был черного цвета – стильные кожаные брюки и накидка, украшенная декоративными элементами. 

«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников
Фото: instagram.com/_zivert

Подписчики были в восторге от непривычного образа певицы – он собрал более 120 тысяч лайков. Некоторые даже сравнили его с персонажем из фильма «Чужой». Поклонники отметили, что ей идут как кудряшки, так и гладкая прическа. 

«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников
Фото: instagram.com/_zivert

«Как всегда на другом уровне, за тобой даже мода не успевает», 

«Кажется, вот-вот хвост скинешь, как ящерица». 

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Люди в материале: Zivert, Юлия Зиверт
 
 
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Певица Zivert показала свой новый образ. Его высоко оценили поклонники.  Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.  Фото: instagram.com/_zivert Юлия...
 
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