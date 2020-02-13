«За тобой даже мода не успевает». Необычный образ Zivert покорил её поклонников

Источник материала: СТВ

Певица Zivert показала свой новый образ. Его высоко оценили поклонники.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.



Фото: instagram.com/_zivert

Юлия Зиверт собрала волосы в хвост, который был туго перемотан лентой. Весь наряд был черного цвета – стильные кожаные брюки и накидка, украшенная декоративными элементами.



Фото: instagram.com/_zivert

Подписчики были в восторге от непривычного образа певицы – он собрал более 120 тысяч лайков. Некоторые даже сравнили его с персонажем из фильма «Чужой». Поклонники отметили, что ей идут как кудряшки, так и гладкая прическа.



Фото: instagram.com/_zivert

«Как всегда на другом уровне, за тобой даже мода не успевает»,

«Кажется, вот-вот хвост скинешь, как ящерица».