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Чемпионат Европы по биатлону вновь пройдет в Раубичах
Источник материала: Tut.by
Чемпионат Европы по биатлону перенесен из эстонского Оттепяя в Раубичи, сообщает
Эстония отказалась от соревнований из-за отсутствия снега, а Раубичи уже заготовили искусственный снег к этапу Кубка IBU, который должен был пройти в марте.
Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов.
Соревнования должны пройти с 24 февраля по 1 марта.
Отметим, что чемпионат Европы проходил в Раубичах и в прошлом году.
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Чемпионат Европы по биатлону перенесен из эстонского Оттепяя в Раубичи, сообщает Белтелерадиокомпания.
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