Чемпионат Европы по биатлону вновь пройдет в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Чемпионат Европы по биатлону перенесен из эстонского Оттепяя в Раубичи, сообщает Белтелерадиокомпания .



Фото: Дарья Бурякина

Эстония отказалась от соревнований из-за отсутствия снега, а Раубичи уже заготовили искусственный снег к этапу Кубка IBU, который должен был пройти в марте.

Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов.

Соревнования должны пройти с 24 февраля по 1 марта.

Отметим, что чемпионат Европы проходил в Раубичах и в прошлом году.