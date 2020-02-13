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Чемпионат Европы по биатлону вновь пройдет в Раубичах

13.02.2020 13:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чемпионат Европы по биатлону перенесен из эстонского Оттепяя в Раубичи, сообщает Белтелерадиокомпания.


Фото: Дарья Бурякина

Эстония отказалась от соревнований из-за отсутствия снега, а Раубичи уже заготовили искусственный снег к этапу Кубка IBU, который должен был пройти в марте.

Накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов.

Соревнования должны пройти с 24 февраля по 1 марта.

Отметим, что чемпионат Европы проходил в Раубичах и в прошлом году.

 
 
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Чемпионат Европы по биатлону перенесен из эстонского Оттепяя в Раубичи, сообщает Белтелерадиокомпания.
 
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