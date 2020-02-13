Что происходит? До абсолютного рекорда доллару не хватило копейки

Напомним, что валютная корзина дорожала предыдущие 7 торгов подряд, а последние 5 торгов она ежедневно обновляла абсолютный максимум. С начала февраля стоимость корзины валют подскочила уже на 2,30%, в 15 раз превысив итоги января.





Курс доллара сегодня вырос на 0,0082 BYN до 2,2001 BYN/USD и оказался выше максимума за 4 года. До абсолютного максимума осталось меньше 1 копейки (0,0068 BYN).





Белорусский рубль очень быстро девальвируется к доллару — за последние 14 торгов американец подскочил в цене на 0,0871 BYN.





Кус европейской валюты поднялся всего на 0,0008 BYN до 2,3931 BYN/EUR и превысил максимум за 10 месяцев. За последние 14 торгов европейская валюта подорожала почти на 6 копеек.





Курс российского рубля упал на 0,0196 BYN до 3,4604 BYN/100 RUB и покинул максимум за 715 дней. Это был максимум почти за два года.





С начала февраля сотня российских рублей подорожала на 0,0747 BYN.





Центробанк России

Ситуация на бирже в Москве опять развернулась. Если вчера курсы доллара и евро резко обвалились, то сегодня они отыграли около половины вчерашнего падения.





Официальный курс доллара ЦБ РФ на завтра вырос на 55 копеек до 63,6016 российских рублей. Официальный курс евро на завтра поднялся на 40 копеек до 69,1795 российских рублей.