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Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесли из Эстонии в Раубичи

13.02.2020 13:47 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чемпионат Европы по биатлону-2020 перенесли из Эстонии в Раубичи
Василий Первунин / АиФ

Беларусь примет чемпионат Европы по биатлону-2020, сообщили в Белтелерадиокомпании. Первоначально старты должны были проходить с 26 февраля по 1 марта в эстонском Отепяя. Однако из-за отсутствия в Эстонии снега Международным союзом биатлонистов было принято решение перенести чемпионат в Раубичи.

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Отмечается, что накануне инспектор IBU Арне Айдем лично проверил ситуацию в спорткомплексе под Минском и отправил соответствующий отчет в Международный союз биатлонистов. Решение оказалось положительным.

Проблемы с зимней погодой наблюдаются и в Беларуси. Однако с помощью снежных пушек и других инструментов в Раубичах подготовлены запасы снега для проведения соревнований. Напомним, белорусский спорткомплекс также примет финальный этап кубка IBU, который пройдет с 5 по 8 марта.

Примечательно, что год назад чемпионат Европы по биатлону тоже проходил в Раубичах.

 
 
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Белорусский спорткомплекс примет чемпионат Европы по биатлону второй год подряд.
 
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