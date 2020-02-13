ВАЖНЕЙ ВСЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ

Своевременно выявить причины и условия, которые ведут к совершениям правонарушений, возникновению пожаров и иных чрезвычайных ситуаций, принять меры по их устранению – таковы основные функции работы смотровых комиссий. Работая в тандеме, сотрудники МЧС и милиции, представители образования, соцобслуживания, ЖКХ и других служб ведут большую работу по обеспечению безопасности жизнедеятельности ветеранов, многодетных семей, семей, которые ведут асоциальный образ жизни.

В состав смотровой комиссии, организованной при Усяжском сельском исполнительном комитете входят 17 членов. Это представители различных служб, а также работники сельисполкома, депутаты, старосты населенных пунктов. 24 населенных пункта, в их числе три агрогородка и поселок Усяж – работа у этой смотровой комиссии есть всегда.

– За каждым членом комиссии закреплена своя территория и своя категория граждан, – вводит в курс дела председатель Усяжского сельисполкома Елена Николаевна Шабан. – Члены смотровой комиссии согласно графику обследования жилищного фонда посещают домовладения одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан и инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, иных категорий граждан.

Елена Николаевна рассказала, что представители смотровой комиссии не только обследуют противопожарное состояние в домах указанных категорий граждан, но и обучают их мерам электротехнической безопасности, правилам пользования газом в быту, проводят информационно-просветительскую работу и вручают информационные буклеты. Все выявленные факты фиксируются и передаются заинтересованным государственным органам и организациям с целью устранения причин, способствующих совершению правонарушений, возникновению пожаров и иных чрезвычайных ситуаций.

Задача комиссии – выяснить, кому необходима помощь, а кому – контроль. Для этого нужно посетить каждый дом, даже тот, где гостям не всегда рады.

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