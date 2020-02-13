статья агентства Блумберг. В ней есть разные технические неточности, например, Евразийский экономический союз назван "Таможенным союзом". Причём, написано, что он ещё только "рождается" (nascent Customs Union). Но это мелочи. Иногда в информационном пространстве появляются странные штуки, такие, какВ ней есть разные технические неточности, например, Евразийский экономический союз назван "Таможенным союзом". Причём, написано, что он ещё только "рождается" (nascent Customs Union). Но это мелочи.





Главное, что в статью заложена абсолютно ошибочная логика о "плане А" и "плане Б".





Мол, якобы "план А" на транзит власти у Владимира Путина состоял в том, чтобы создать реальное "Союзное государство" ("поглотить Беларусь") и возглавить его, а в РФ руководителем поставить "преемника". И вот, поскольку А.Лукашенко устоял и от "плана А" "отбился", то теперь В.Путин перешёл к "плану Б" - конституционной реформе.





Надо сказать, что в таком духе рассуждают не только далёкие американцы. Многие белорусы поспешили написать, что теперь, после объявления путинской конституционной реформы, мол, Россия займётся внутренней политикой и ей будет не до нас.









Все эти рассуждения исходят из важного тезиса: российское руководство поставило вопрос о священном - о власти - в зависимость от того, удастся ли "уломать" А.Лукашенко на переговорах по "углублению интеграции".





Абсурдность данного тезиса является самоочевидной. Российская элита решает вопрос о власти внутри себя и тратит значительные ресурсы на то, чтобы исключить любое внешнее влияние на внутреннюю политику. Поэтому никакого "плана А" с "инкорпорацией Беларуси", разумеется, не было изначально.





Казалось бы, какая разница, был "план А" или не был? Что от этого зависит?





Разница огромная, особенно – для Беларуси. Если бы был "план А", то был бы и его провал (о котором пишут авторы статьи на "Блумберге"), а нынешнее давление России было бы просто "наказанием" А.Лукашенко за несговорчивость (как пишут они же).





Но поскольку "плана А" не было, а вопрос о транзите намеренно решался вне связи с внешнеполитическими вопросами, то самое интересное в белорусско-российских отношениях ещё впереди. Если транзит не зависит от отношений с Беларусью, то и отношения с Беларусью не зависят от транзита.





Стратегический приоритет Кремля по установлению контроля над территорией Беларуси сохраняется и будет реализовываться независимо от перипетий транзита.





И то, что Михаил Мишустин, чиновник, выработавший одну из двух неприемлемых для Беларуси "дорожных карт" – в сфере интеграции налогового законодательства – стал премьер-министром России, более чем красноречиво говорит о серьёзности намерений Москвы в отношении Беларуси.









Поэтому надежды на то, что России будет «не до нас», следует отбросить. И властям (похоже, они это уже сделали), и гражданскому обществу, и нашим западным партнёрам.