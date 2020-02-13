Лукашенко пригласили совершить визит в Швейцарию

"В Швейцарии пройдет Чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - сказал на встрече с президентом глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

"Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп", которая осуществляет инвестиции в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) поручим организацию этого визита", - ответил Александр Лукашенко.

Видео диалога опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости провел встречу с Иньяцио Кассисом и заявил, что Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия для инвестирования. Одним из поводов визита в Минск главы внешнеполитического ведомства Швейцарии стало открытие посольства этой страны.