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Лукашенко пригласили совершить визит в Швейцарию
13.02.2020 15:31 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
"В Швейцарии пройдет Чемпионат мира по хоккею. Я хотел бы пригласить вас посетить один из матчей данного чемпионата. Это был бы первый, такой неофициальный, но очень важный шаг", - сказал на встрече с президентом глава Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Спасибо. Если так случится, мы Петеру Шпулеру (владелец компании "Штадлер Рейл Групп", которая осуществляет инвестиции в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) поручим организацию этого визита", - ответил Александр Лукашенко.
Видео диалога опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".
Как сообщалось БЕЛТА, Александр Лукашенко сегодня во Дворце Независимости
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Президента Беларуси Александра Лукашенко пригласили совершить визит в Швейцарию, чтобы посетить Чемпионат мира по хоккею, который в мае пройдет в этой стране.
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