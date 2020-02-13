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Минстр юстиции рассказал, когда могут принять постановление Совмина о риелторах. А что оно даст?
Источник материала: Tut.by
Если бы риелторские организации ответственнее подходили к интересам граждан, то тогда, возможно, и можно бы было вести речь об отмене регулирования тарифов на сделки с недвижимостью. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр юстиции Олег Слижевский. Он также рассказал, когда можно ждать принятия нового постановления Совмина о риелторской деятельности и почему оно не принято до сих пор.
Что это за проект постановления?
С начала 2019 года в Беларуси
Во-первых, там прописан запрет на выступление риелторской организации одновременно на стороне покупателя и продавца в одной сделке. Во-вторых, проект постановления предполагает отказ от такой услуги, как представление письменной информации по найму объектов жилищного фонда, когда ты сначала платишь деньги, а только потом тебе начинают искать квартиру. В-третьих, документ предполагает отказ от конкретной стоимости риелторских услуг, устанавливая лишь верхние ее пределы. Регулирование цены полностью предлагается отменить при сделках с коммерческой недвижимостью.
И третий пункт стал главным
Что говорит по этому поводу министр?
Олег Слижевский заявил, что статистики по росту серого рынка он не видел, но регулирование цен государству не позволяет отменить в первую очередь не всегда ответственное отношение официальных риелторских организаций к гражданам Беларуси.
— Факты и желание сорвать деньги с покупателя, несмотря на то, что покупатель против этого, говорит об отношении [к людям] со стороны некоторых риелторских организаций. Если бы мы видели ответственный подход со стороны бизнеса в этой сфере к гражданам, мы бы, возможно, смелее подходили к регулированию либо отмене регулирования тарифов на сделки с жилой недвижимостью.
Министр также объяснил, почему постановление «О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты» до сих пор не принято. По его словам, нормотворчество — это долгий процесс согласований со всеми заинтересованными органами, позиции которых не всегда сходятся. Он также добавил, что пока идут споры о регулировании тарифов, то все вообще остается по-старому — то есть риелторам установлены конкретные тарифы, без возможности делать клиентам скидки.
— Это постановление давно бы было принято и вступило в силу, но задержка произошла из-за оппозиции риелторских организаций, которые были не согласны с рядом моментов. И из-за этих разногласий задерживаются изменения, которые бы сыграли на пользу риелторским организациям относительно сделок с коммерческой недвижимостью и относительно доступа к некоторой недоступной сейчас информации.
При этом министр не исключил, что когда-нибудь мы придем к полной отмене тарифов на риелторские услуги.
Что же касается нынешнего постановления, то в самое ближайшее время пройдет еще один круг согласований и документ будет внесен в правительство. Можно надеяться, что он будет принят в первом квартале 2020 года, сказал Олег Слижевский.
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