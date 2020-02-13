Минстр юстиции рассказал, когда могут принять постановление Совмина о риелторах. А что оно даст?

Источник материала: Tut.by

Если бы риелторские организации ответственнее подходили к интересам граждан, то тогда, возможно, и можно бы было вести речь об отмене регулирования тарифов на сделки с недвижимостью. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр юстиции Олег Слижевский. Он также рассказал, когда можно ждать принятия нового постановления Совмина о риелторской деятельности и почему оно не принято до сих пор.





Что это за проект постановления?

С начала 2019 года в Беларуси обсуждается проект постановления Совмина «О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты». Этот документ разрабатывает Министерство юстиции. В нем закреплены как минимум три главных вещи.

Во-первых, там прописан запрет на выступление риелторской организации одновременно на стороне покупателя и продавца в одной сделке. Во-вторых, проект постановления предполагает отказ от такой услуги, как представление письменной информации по найму объектов жилищного фонда, когда ты сначала платишь деньги, а только потом тебе начинают искать квартиру. В-третьих, документ предполагает отказ от конкретной стоимости риелторских услуг, устанавливая лишь верхние ее пределы. Регулирование цены полностью предлагается отменить при сделках с коммерческой недвижимостью.

И третий пункт стал главным камнем преткновения между Минюстом и риелторскими организациями. Последние выступают за полную отмену регулирования цены риелторских услуг в сфере жилой недвижимости и говорят, что регулирование даже ее верхней планки только увеличит серый рынок.

Что говорит по этому поводу министр?

Олег Слижевский заявил, что статистики по росту серого рынка он не видел, но регулирование цен государству не позволяет отменить в первую очередь не всегда ответственное отношение официальных риелторских организаций к гражданам Беларуси.

— Факты и желание сорвать деньги с покупателя, несмотря на то, что покупатель против этого, говорит об отношении [к людям] со стороны некоторых риелторских организаций. Если бы мы видели ответственный подход со стороны бизнеса в этой сфере к гражданам, мы бы, возможно, смелее подходили к регулированию либо отмене регулирования тарифов на сделки с жилой недвижимостью.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Министр также объяснил, почему постановление «О тарифах на риелторские услуги и порядке их оплаты» до сих пор не принято. По его словам, нормотворчество — это долгий процесс согласований со всеми заинтересованными органами, позиции которых не всегда сходятся. Он также добавил, что пока идут споры о регулировании тарифов, то все вообще остается по-старому — то есть риелторам установлены конкретные тарифы, без возможности делать клиентам скидки.

— Это постановление давно бы было принято и вступило в силу, но задержка произошла из-за оппозиции риелторских организаций, которые были не согласны с рядом моментов. И из-за этих разногласий задерживаются изменения, которые бы сыграли на пользу риелторским организациям относительно сделок с коммерческой недвижимостью и относительно доступа к некоторой недоступной сейчас информации.

При этом министр не исключил, что когда-нибудь мы придем к полной отмене тарифов на риелторские услуги.

Что же касается нынешнего постановления, то в самое ближайшее время пройдет еще один круг согласований и документ будет внесен в правительство. Можно надеяться, что он будет принят в первом квартале 2020 года, сказал Олег Слижевский.