Концертную программу «Мы помним» в Вороновской ДШИ работники культуры посвятили Дню памяти воинов-интернационалистов

Источник материала: Вороновская газета





75 лет тому, празднуя Победу, все верили, что закончилась последняя в истории человечества война. Но судьба распорядилась иначе. Сыновья, внуки тех, кто добывал мир, вновь взяли в руки оружие. Война в Афганистане длилась вдвое дольше, чем Великая Отечественная. Она шла за тысячи километров от белорусской земли, но оставила рубцы в памяти не только 30 тысяч белорусов, которые через нее прошли, но и всего нашего народа. 15 февраля исполняется тридцать один год со дня вывода советских войск, и мы снова и снова надеемся, что война не повторится.















Слова глубокой признательности участникам боевых действий в Афганистане за честно выполненный интернациональный долг выразил в своем обращении заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович на торжественном собрании в Вороновской ДШИ:

— Вы смогли сберечь не только узы воинского братства, вы укрепили их в гражданской жизни, сумели преодолеть физические и моральные травмы, опираясь на свою солидарность и взаимоподдержку. Сегодня, в условиях новых вызовов современности, наше государство высоко ценит вашу роль в деле укрепления согласия в обществе. Желаем вам крепкого здоровья. Пусть отныне жизнь проходит только под мирным небом.







За активное участие в общественной жизни района, гражданско-патриотическом воспитании молодежи Благодарность председателя Вороновского райисполкома объявлена Виктору Адамицкому и Михаилу Романчуку. Медали «За заслуги» I степени вручены Валерьяну Суцкелю, Станиславу Дайлидко.



















Теплые пожелания адресовали присутствующим и председатель районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Гендрик Микутайтис, военный комиссар района подполковник Александр Гайжевский, представители общественных объединений.

















В музыкальных номерах, исполненных в этот день Ильей Пресным, Александром Матюком, Анной Гляубичус, Юрием Юзвиком, творческими дуэтами Виолетты и Владислава Дайлидко, Натальи и Сергея Сухоцких звучали боль от потерь, надежда вернуться в родной дом, память о тех, кто навсегда остался на той далекой и чужой земле и, конечно, вера в мирное будущее. Тематические концертные программы прошли и в сельских центрах культуры в Полецкишках, Дотишках, Наче, Жирмунах и Бастунах.



















Накануне памятной даты воины-интернационалисты, сотрудники Вороновского районного центра культуры и народного творчества и волонтеры зажгли лампадки памяти на могилах И. Войтеховича в Вороново, Л. Шемелевича в Полецкишках, М. Жемойтина в Дотишках, Ф. Лужиса в Белюнцах, В. Миленцевича в Жирмунах, Ю. Ромейко в Бастунах, возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам в райцентре. Минутой молчания они почтили память покоящихся земляков.





























Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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