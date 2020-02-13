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«Мы безмерно счастливы». В Витебске в первый раз за семь лет родилась тройня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Девочка, мальчик и еще мальчик. Первая за семь лет тройня родилась в Витебске. Она, кстати, первая и в 2020 году в масштабе всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крохи чувствуют себя хорошо. В семье Малишевских рассчитывали на двойное пополнение – папа малышей и сам из двойняшек. Но судьба преподнесла более щедрый подарок.
Надо отметить, что в дружном семействе уже подрастают семилетняя Варвара и двухлетний Платон. У них уже была возможность познакомиться с малышами. Ну а новорожденные пока вместе с мамой находятся под присмотром врачей.
Варвара Малишевская:
Маргарита Малишевская, многодетная мама:
Среди тех, кто в эти дни пришел поздравить семью со знаменательным событием, кроме близких и друзей, и руководство города. И не с пустыми руками: большому семейству уже подарили пятикомнатную квартиру.
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Новости Беларуси. Девочка, мальчик и еще мальчик. Первая за семь лет тройня родилась в Витебске. Она, кстати, первая и в 2020 году в масштабе всей страны, сообщили в...
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