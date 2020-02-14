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О неиспользовании домов для проживания

14.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что комиссией по обследованию состояния жилых домов проведен визуальный осмотр домов, указывающих на их неиспользование для проживания в течение длительного времени (более трех лет).

По Сейловичскому сельскому исполнительному комитету:

д. Бучные, ул. Центральная,       д. 33, собственник дома — Наронский Виктор Викторович, срок непроживания в доме — более 4 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 3,0 х 6,7 м, дата ввода в эксплуатацию — 1951 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, колодец, погреб, плодовые деревья, земельный участок — 0,10 га;

д. Цегельня, ул. Центральная, 15, собственники дома — Молчанова Людмила Ришардовна (1/2 доля), Войнич Галина Иосифовна (1/2 доля), срок непроживания в доме — более 20 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 6,8 х 9,4 м, дата ввода в эксплуатацию — 1948 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственных построек нет, плодовые деревья, земельный участок — 0,25 га;

д. Цегельня, ул. Центральная, 11, предполагаемая наследница дома — Редута Наталья Степановна, срок непроживания в доме — более 20 лет, нет уплаты  налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 5,2 х 6,2 м, дата ввода в эксплуатацию — 1950 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственных построек нет, плодовые деревья, земельный участок — 0,10 га;

аг. Юшевичи, ул. Центральная, 104, предполагаемые наследники дома — Осипик Елена Викторовна, Жук Николай Викторович, срок непроживания в доме — более 14 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 5,1 х 6,0 м, дата ввода в эксплуатацию — 1945 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственных построек нет, плодовые деревья, земельный участок — 0,15 га;

д. Бузуны, ул. Центральная, 5, предполагаемая наследница дома — Василевская Татьяна Анатольевна, срок непроживания в доме — более 7 лет, нет уплаты  налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 7,0 х 8,0 м, дата ввода в эксплуатацию — 1954 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, погреб, колодец, плодовые деревья, земельный участок — 0,15 га;

аг. Сейловичи, ул. Садовая, 40, собственница дома — Мигаленя Алла Васильевна, срок непроживания в доме — более 30 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 6,0 х 9,1 м, дата ввода в эксплуатацию — 1929 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, колодец, плодовые деревья, земельный участок — 0,15 га.

По Городейскому сельскому исполнительному комитету:

д. Коптевщина, ул. Центральная, 133, предполагаемые наследники — Могучев Михаил Викторович, Теплякова Олеся Викторовна, срок непроживания в доме — более 10 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 5,0 х 7,0 м, дата ввода в эксплуатацию — 1963 г., деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай, погреб, колодец, земельный участок — 0,31 га;

д. Коптевщина, ул. Центральная, 127, предполагаемая наследница дома — Мороз Евгения Станиславовна, срок непроживания в доме — более 3 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, за пользование газом, обязательного страхования, размер жилого дома 6,0 х 9,0 м, дата ввода в эксплуатацию — 1978 г., деревянный, одноэтажный, неаварийный, хозяйственные постройки — сарай, гараж, колодец, плодовые деревья и кусты, земельный участок — 0,35 га.

В течение одного месяца с момента опубликования данного объявления заинтересованных лиц просим уведомить Несвижский районный исполнительный        комитет (222603, Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Советская, 1) или сельские исполнительные комитеты, на территории которых расположены вышеуказанные жилые дома, о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме.

В противном случае, согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах», дома будут включены в реестр пустующих домов, в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозяйными и передаче в собственность соответствующей административно-территориальной единицы.

Заместитель председателя Несвижского райисполкома                                                          М.В. АФАНАСИК.

 


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