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Россельхознадзор запретил дегустацию белорусской «молочки» на «Продэкспо-2020»
14.02.2020 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: riastrela.ru
Белорусским производителям не удалось организовать дегустацию своей продукции на международной выставке «Продэкспо», которая проходила с 10 по 12 февраля в Москве.
Как сообщил Россельхознадзор, белорусское молоко и готовая молочная продукция весом более 600 кг «поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе и, соответственно, без внесения учётных записей во ФГИС «Аргус» и «Меркурий»». Продукция предназначалась для проведения дегустаций в рамках выставки. Кроме того, эксперты Россельхознадзора обнаружили 48 кг сыра, который, согласно документам, ввозился в Москву с целью проведения лабораторных исследований.
Кроме белорусов, не смогли организовать дегустацию и китайцы – речь идет 4,5 кг рыбы и морепродуктов.
Продукция была снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации. Под контролем ветслужбы Московской области она будет уничтожена.
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Белорусским производителям не удалось организовать дегустацию своей продукции на международной выставке «Продэкспо», которая проходила с 10 по 12 февраля в Москве.
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