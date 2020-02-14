Россельхознадзор запретил дегустацию белорусской «молочки» на «Продэкспо-2020»

Источник материала: Ежедневник



фото: riastrela.ru

Белорусским производителям не удалось организовать дегустацию своей продукции на международной выставке «Продэкспо», которая проходила с 10 по 12 февраля в Москве.

Как сообщил Россельхознадзор, белорусское молоко и готовая молочная продукция весом более 600 кг «поступила на выставку без прохождения ветеринарного контроля на границе и, соответственно, без внесения учётных записей во ФГИС «Аргус» и «Меркурий»». Продукция предназначалась для проведения дегустаций в рамках выставки. Кроме того, эксперты Россельхознадзора обнаружили 48 кг сыра, который, согласно документам, ввозился в Москву с целью проведения лабораторных исследований.

Кроме белорусов, не смогли организовать дегустацию и китайцы – речь идет 4,5 кг рыбы и морепродуктов.

Продукция была снята с экспонирования и запрещена к дегустации и реализации. Под контролем ветслужбы Московской области она будет уничтожена.