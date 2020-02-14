ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Администрации Президента Андрей Кунцевич провел выездной прием граждан в Быхове

14.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Состояние дорог, получение жилья, земельные споры. Эти и другие вопросы волновали быховчан в ходе выездного приема граждан, который провел заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. К нему обратились 18 земляков.

Глава Администрации Президента Андрей Кунцевич провел выездной прием граждан в Быхове

Велась речь и о состоянии городского стадиона, детских площадок, ремонта общественной бани и другом. Многим горожанам и сельчанам разъяснения по их обращениям были даны уже в ходе личного приема граждан. Ряд вопросов взят на контроль, а ответы по ним обратившимся будут даны в установленные законодательством сроки.

Глава Администрации Президента Андрей Кунцевич провел выездной прием граждан в Быхове

Глава Администрации Президента Андрей Кунцевич провел выездной прием граждан в Быхове

«Устойчивое развитие регионов является одним из приоритетных направлений государственной политики, — подчеркнул Андрей Кунцевич в ходе визита на Быховщину. – Важно слышать и видеть проблемы, которые волнуют местных жителей. В текущем году Администрацией Президента запланированы проведения выездных приемов граждан в 118 районах страны».

В этот день заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич посетил деревню Косичи, пообщался с ее жителями, а также побывал на форелевом хозяйстве «Лохва».

(Более подробно о приеме граждан читайте в субботнем номере»МП»)

Алеся ЦАРЕВА.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние дорог, получение жилья, земельные споры. Эти и другие вопросы волновали быховчан в ходе выездного приема граждан, который провел заместитель
 
Новости дня
Новости разные
 
Бункер на колесах. В Беларуси будут производить «зерновые челноки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
14.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика