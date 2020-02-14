Глава Администрации Президента Андрей Кунцевич провел выездной прием граждан в Быхове

Источник материала: Маяк Преднепровья

Состояние дорог, получение жилья, земельные споры. Эти и другие вопросы волновали быховчан в ходе выездного приема граждан, который провел заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич. К нему обратились 18 земляков.





Велась речь и о состоянии городского стадиона, детских площадок, ремонта общественной бани и другом. Многим горожанам и сельчанам разъяснения по их обращениям были даны уже в ходе личного приема граждан. Ряд вопросов взят на контроль, а ответы по ним обратившимся будут даны в установленные законодательством сроки.









«Устойчивое развитие регионов является одним из приоритетных направлений государственной политики, — подчеркнул Андрей Кунцевич в ходе визита на Быховщину. – Важно слышать и видеть проблемы, которые волнуют местных жителей. В текущем году Администрацией Президента запланированы проведения выездных приемов граждан в 118 районах страны».

В этот день заместитель Главы Администрации Президента Андрей Кунцевич посетил деревню Косичи, пообщался с ее жителями, а также побывал на форелевом хозяйстве «Лохва».

(Более подробно о приеме граждан читайте в субботнем номере»МП»)

Алеся ЦАРЕВА.